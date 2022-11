“Radlverbot durch die Lauben ist widersinnig”

Bozen – Rudi Benedikter, der Bozner Gemeinderat der Grünen, kritisiert das “Radlverbot” durch die Bozner Lauben als “widersinnig”. “Die fleissigen Bozner Radler und Radlerinnen werden nicht den Touristenmassen weichen”, so Benedikter.

Das neue Zuliefersystem für die Bozner Altstadt gehe für ihn in Ordnung, “doch das Radfahr-Verbot durch die Lauben war nicht abgesprochen, Herr Stadtrat! Das ist absolut nicht im Sinn Bozens als fahrradfreundliche Stadt.”

Und zudem sei es widersinnig: “Das Rad-Fahrverbot durch die Lauben zwischen 10.30 und 20.00 Uhr hat ja nichts mit dem neuen Liefer-Zeitfenster in der verkehrsberuhigten Zone zu tun, welches ja von 6.00 bis 10.30 Uhr läuft, also dann aufhört, wenn das Radl-Verbot beginnen soll! Und mit den geplanten Lastenfahrrädern ab 10.30 werden sich die Radler schon vertragen. Also: Das sollte flugs wieder zurückgenommen werden”, fordert Benedikter.