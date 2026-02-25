Ratskommission für Chancengleichheit: Engere Zusammenarbeit mit Stadtvierteln

Von: mk

Bozen – Am gestrigen Dienstag fand im Konferenzraum des Bozner Stadtarchivs ein erstes Kennenlerntreffen zwischen den Mitgliedern der Bozner Ratskommission für Chancengleichheit und den Stadtviertelrätinnen aus den fünf Bozner Stadtvierteln statt. Dabei ging es schwerpunktmäßig um Gleichstellungsthemen, um den Abbau von Benachteiligung sowie um mehr Wertschätzung für Frauen in der Politik und im öffentlichen Leben.

Die Teilnehmenden tauschten Erfahrungen aus, benannten bestehende Schwachpunkte und stellten erfolgreiche Projekte aus den Stadtvierteln vor. Die Stadtviertelrätinnen sind in ihren Stadtteilen sehr präsent. Als erste Ansprechpartnerinnen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort haben sie einen besonders guten Einblick in die alltäglichen Nöte und Anliegen der Menschen im Viertel.

Dementsprechend wurde bei dem Treffen auch der Wunsch nach mehr Austausch und einer engeren Kooperation der beiden Gremien geäußert. Die Stadtviertelrätinnen könnten als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der Ratskommission für Chancengleichheit und dem Gemeinderat fungieren und auf diese Weise dafür sorgen, dass lokale Anliegen zu konkreten Verbesserungen für die gesamte Stadt führen.

Bei den Beratungen ging es darüber hinaus auch um Maßnahmen gegen Benachteiligung, um Respekt und gleichberechtigte Teilhabe, um die Stärkung von Frauen in Politik und im öffentlichen Leben sowie um die Überzeugung, dass Entscheidungen verstärkt auch unter der Perspektive der Gleichstellung betrachtet werden müssen.

In Zukunft soll es eine geregelte und verbindliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Gremien geben. Die Vernetzung soll dazu führen, das konkret auf die die Entscheidungen der Stadtpolitik Einfluss genommen werden kann und die Notwendigkeit einer gerechteren, inklusiveren und auf Gleichheit bedachten Stadtgemeinschaft nicht aus dem Blickfeld gerät.