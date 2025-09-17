Aktuelle Seite: Home > Politik > Regionalrat: Gesetz zur Altersvorsorge für Neugeborene beschlossen
Debatte über Bärenspray vertagt

Regionalrat: Gesetz zur Altersvorsorge für Neugeborene beschlossen

Mittwoch, 17. September 2025 | 18:02 Uhr
Regionalrat sym
Regionalrat
Schriftgröße

Von: luk

Trient – Der Regionalrat hat am Mittwoch mit großer Mehrheit ein Gesetz zur Förderung der Einschreibung von Neugeborenen in eine Zusatzrentenform verabschiedet. Der Gesetzentwurf, eingebracht von der Regionalregierung, erhielt 52 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen.

Assessor Carlo Daldoss zeigte sich erfreut über die breite Zustimmung und kündigte begleitende Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen an. Ziel sei es, möglichst viele Familien zu erreichen und das System laufend zu evaluieren. Ergänzend wurde ein Tagesordnungsantrag der PD-Fraktion angenommen, der die Regionalregierung verpflichtet, landesweit Veranstaltungen zur Finanzbildung für Familien mit Neugeborenen, Adoptiv- und Pflegekindern zu organisieren. Zudem sollen die Landesstatistikinstitute Daten erheben, um die tatsächliche Inanspruchnahme der Maßnahme zu überwachen und mögliche Ungleichgewichte zu korrigieren.

In der Artikeldebatte wurden mehrere Änderungsanträge ohne Diskussion angenommen, darunter eine Verlängerung der Einschreibefrist bis zum Ende des zweiten Lebensjahres des Kindes.

Vertagt wurde hingegen die Diskussion über den Begehrensantrag zum Management von Bären- und Wolfsbeständen. Im Zentrum stand dabei die mögliche Zulassung von Bärenspray für Zivilpersonen und bestimmte Berufsgruppen. Der Bericht der zuständigen Gesetzgebungskommission hatte die Entwicklung der Populationen aufgezeigt: Im Trentino werden 86 bis 120 Bären geschätzt, bei Wölfen europaweit rund 23.000 Tiere. Angesichts steigender Begegnungen mit Menschen und Angriffen auf Nutztiere fordern mehrere Abgeordnete eine Anpassung der Schutzregelungen. Da keine Einigung erzielt wurde, soll die Debatte im Oktober fortgesetzt werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
91
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
53
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Kommentare
38
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 