Ritten informiert sich über das Rentensystem

Lengmoos – Die vereinten SVP-Ortsausschüsse der Gemeinde Ritten unter Vorsitz von Edith Schweigkofler haben am 3. Mai 2023 zu einem Informationsabend geladen, bei dem der Landtagsabgeordnete und Rentenexperte Helmuth Renzler zu den aktuellen Bestimmungen rund um die Rente referierte. Die Veranstaltung fand im Vereinshaus von Lengmoos statt.

Helmuth Renzler beleuchtete in seinem Impulsreferat zunächst die allgemeinen Regelungen in den Bereiche Rente und Pensionierung. In Folge wurde dann auch unter anderem darüber diskutiert, ob die Renten in Zukunft noch sicher sind, wie es mit den heute Berufstätigen aussieht und welche Möglichkeiten eines Nachkaufes der Studienjahre existieren.

„Einleitend wurden die allgemeinen Bestimmungen zu den Themen Rente und Pensionierung erläutert. Dann wurde das Hauptaugenmerk auf die Neuigkeiten für Rentner und Pensionisten auf Staats- und Landesebene sowie auf die Vorhaben der römischen Regierung gelegt. Auch die Möglichkeiten eines Nachkaufs der Renten- und Studienjahre kommen bei diesen Vorträgen immer zur Sprache“, fasst Renzler im Anschluss an die Veranstaltung zusammen.

Hohe Inflation und Kaufkraftverlust brennen unter den Nägeln

Die hohe Inflation wirke sich negativ auf die Kaufkraft und die Lebensqualität der Südtiroler aus. Der Kaufkraftverlust der Pensionen und Renten stelle für die Senioren ein zunehmend ernstzunehmendes finanzielles Problem dar. Dies bereite den Menschen Sorgen und deshalb kommen diese Themen gerade bei solchen Veranstaltungen gerne zur Sprache, so Renzler

„Hier besteht sofortiger Handlungsbedarf. Die Südtiroler Rentner und Pensionisten haben im Jahr 2021 475 Millionen Euro an Steuern bezahlt, welche in den Landeshaushalt geflossen sind. Deshalb könnte ein Teil davon für einen Südtiroler Inflationsausgleich für die Südtiroler Rentner und Pensionisten verwendet werden“, erläutert der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler.

Gut besuchte Veranstaltung und großes Interesse

Nach Beendigung des Referats wurden die Fragen der Anwesenden besprochen. Aufgrund der vielen Fragen zog sich die Veranstaltung in die Länge und endete erst nach über zwei Stunden.

“Die rege Diskussion mit dem Publikum verdeutlichte einmal mehr die Wichtigkeit dieses Themas. Bei solchen Gelegenheiten wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, frühzeitig an eine private Absicherung der Altersvorsorge zu denken. Deshalb wird auch immer wieder insbesondere an die Jugendlichen appelliert, sich bereits heute Gedanken über ihre Rente zu machen und sich über die Möglichkeiten zu informieren“, betont Helmuth Renzler, der sich von der Organisation dieser Veranstaltung und vom Interesse der Anwesenden angetan zeigt und den Gastgebern und den Anwesenden ein großes Lob und seinen Dank ausspricht.