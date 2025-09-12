Aktuelle Seite: Home > Politik > Rote und Grüne Kritik an Taliban-Besuch im Innenministerium
Holzleitner bei einer Pressekonferenz Anfang September

Rote und Grüne Kritik an Taliban-Besuch im Innenministerium

Freitag, 12. September 2025 | 12:55 Uhr
Holzleitner bei einer Pressekonferenz Anfang September
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Nachdem am Donnerstag Vertreter der afghanischen Taliban Österreichs Innenministerium einen Besuch abgestattet hatten, erntete Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag Kritik von SPÖ und Grünen. “Wir kritisieren das Treffen mit Vertretern eines Systems, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden und in dem Frauen und Mädchen systematisch diskriminiert werden”, meinten die SPÖ-Frauen. “Es ist brandgefährlich, wenn Österreich den Taliban die Türe öffnet”, so die Grünen.

In einer Protestnote, gerichtet an den Innenminister und unterzeichnet von SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger und Karners Regierungskollegin, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, heißt es, Frauen und Mädchen würden in Afghanistan “sozial, politisch, wirtschaftlich und rechtlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Frauen und Mädchen werden zur kompletten Verhüllung in der Öffentlichkeit genötigt. Frauen und Mädchen wird ihre Würde genommen.”

Empfang kurz nach Beschluss von Kopftuchverbot

Eigenartig mute auch an, dass die Taliban just an jenem Tag empfangen wurden, nach dem “vor allem seitens der ÖVP – das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren als Stärkung für Mädchen und im Sinne des Kindeswohls gelobt wurde. Sind Würde und Kindeswohl nur für österreichische Mädchen wichtig? Sind Menschenrechte nicht unteilbar?” Ein “irritierendes Signal gegenüber unserer demokratischen Wertegemeinschaft” orten die SPÖ-Frauen auch in dem Datum des Treffens: Am Jahrestag der Anschläge vom 11. September in New York.

Wer ein Regime empfange, “das Frauen und Mädchen entrechtet, Oppositionelle verfolgt und jegliche Grundrechte mit Füßen tritt, macht sich mitschuldig an ihrer menschenverachtenden Politik”, meinte die Grüne Sicherheitssprecherin Agnes Sirkka Prammer in einer Aussendung. Österreich dürfe dem Taliban-Regime, das von der UNO nicht als legitime Regierung Afghanistans anerkannt wird und dessen Vertreter auf zahlreichen Terrorlisten stehen, keine Bühne geben, sagte Prammer und kündigte eine parlamentarische Anfrage an.

BMI erachtet Gespräche als notwendig

Gespräche und Kooperation zwischen der afghanischen Administration und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl seien notwendig, um Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan umzusetzen, begründete das Innenministerium das Treffen am Donnerstag. Außerdem wurde betont, dass die Delegation das BFA bei der Identifizierung von Personen in Vorbereitung von Abschiebungen unterstützt habe. Dabei geht es um mehr als 20 Personen.”Das Ziel ist klar: Verurteilte afghanische Straftäter in ihr Heimatland abschieben, um Frauen vor Kriminalität zu schützen”, hielt ein Sprecher Karners schriftlich gegenüber der APA fest. Beamte des BFA hatten zu Beginn des Jahres Afghanistan besucht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
55
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
45
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
Kommentare
43
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Kommentare
37
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Kommentare
35
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 