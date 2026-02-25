Rückkehr von Carlo Vettori sorgt für Protest im Bozner Gemeinderat

Von: luk

Bozen – Mit weißen und roten Schleifen an Jacken und Pullovern hat die Mitte-Links-Opposition im Bozner Gemeinderat gegen die Rückkehr von Carlo Vettori protestiert. Die Schleifen gelten als Symbol im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Der Politiker von Fratelli d’Italia kehrte nach viermonatiger Abwesenheit ins politische Geschehen zurück. Gegen ihn läuft eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Misshandlungen an seiner Ehefrau – Vorwürfe, die er stets zurückgewiesen hat. Vettori betont, er habe Vertrauen in die Justiz und wolle nun wieder „für die Boznerinnen und Bozner arbeiten, die ihn gewählt haben“.

Während seiner Abwesenheit hatte er sich vom Amt des Gemeinderatspräsidenten zurückgezogen und sich parteiintern selbst suspendiert. Die Maßnahme der elektronischen Fußfessel wurde Anfang Februar aufgehoben, berichtet die Zeitung Alto Adige. Innerhalb der Partei bleibt er weiterhin autosuspendiert.

Kritik kommt von den Grünen und dem PD: Es sei unangemessen, vor Abschluss des Verfahrens ins Gremium zurückzukehren. Mit Vettoris Rückkehr verfügt die Mitte-Rechts-Mehrheit nun wieder über 24 sichere Stimmen im 45-köpfigen Rat.

Für zusätzliche Diskussionen sorgte zudem die Entscheidung der Ratspräsidentin, eine Debatte über ein nationales Gesetzesvorhaben zum Thema sexueller Konsens nicht zuzulassen – mit der Begründung, dies falle nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde.