Aktuelle Seite: Home > Politik > Rückkehr von Carlo Vettori sorgt für Protest im Bozner Gemeinderat
Oppositionsvertreter tragen Schleifen

Rückkehr von Carlo Vettori sorgt für Protest im Bozner Gemeinderat

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 10:11 Uhr
protest gemeindrat vettori
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Mit weißen und roten Schleifen an Jacken und Pullovern hat die Mitte-Links-Opposition im Bozner Gemeinderat gegen die Rückkehr von Carlo Vettori protestiert. Die Schleifen gelten als Symbol im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Der Politiker von Fratelli d’Italia kehrte nach viermonatiger Abwesenheit ins politische Geschehen zurück. Gegen ihn läuft eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Misshandlungen an seiner Ehefrau – Vorwürfe, die er stets zurückgewiesen hat. Vettori betont, er habe Vertrauen in die Justiz und wolle nun wieder „für die Boznerinnen und Bozner arbeiten, die ihn gewählt haben“.

Während seiner Abwesenheit hatte er sich vom Amt des Gemeinderatspräsidenten zurückgezogen und sich parteiintern selbst suspendiert. Die Maßnahme der elektronischen Fußfessel wurde Anfang Februar aufgehoben, berichtet die Zeitung Alto Adige. Innerhalb der Partei bleibt er weiterhin autosuspendiert.

Kritik kommt von den Grünen und dem PD: Es sei unangemessen, vor Abschluss des Verfahrens ins Gremium zurückzukehren. Mit Vettoris Rückkehr verfügt die Mitte-Rechts-Mehrheit nun wieder über 24 sichere Stimmen im 45-köpfigen Rat.

Für zusätzliche Diskussionen sorgte zudem die Entscheidung der Ratspräsidentin, eine Debatte über ein nationales Gesetzesvorhaben zum Thema sexueller Konsens nicht zuzulassen – mit der Begründung, dies falle nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Blasen vor dem Starten
Kommentare
74
Blasen vor dem Starten
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
52
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
45
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Kommentare
23
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 