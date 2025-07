Rund 50 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Dieses Haus wurde in der Nacht zerstört

Von: APA/dpa/AFP

Bei Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge seit den frühen Morgenstunden des Sonntag rund 50 Menschen getötet worden. Das berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf medizinische Kreise. In einem Fall räumt die israelische Armee einen technischen Fehler ein, durch den das eigentliche Ziel verfehlt worden sei.

WAFA zufolge sind allein bei einem Bombardement des Hauses einer palästinensischen Familie in Nuseirat im Zentrum des abgeriegelten Gazastreifens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zur Identität der Opfer gab es zunächst keine Angaben. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Agentur: Weitere Angriffe im Norden und Süden des Gazastreifens

Ein Krankenhaus im Gazastreifen meldete zudem einen israelischen Luftangriff auf eine Verteilstelle für Wasser in Nuseirat in der Früh. Dabei seien acht Menschen getötet worden, sechs von ihnen minderjährig. Zudem wurden der Al-Awda-Klinik zufolge 16 Menschen verletzt. WAFA meldete unter Berufung auf das Krankenhaus mindestens zehn Tote bei dem Angriff.

Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, sie habe im zentralen Abschnitt des Gazastreifens auf ein Mitglied der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Jihad (PIJ) gezielt. “Infolge eines technischen Fehlers an der Munition fiel diese Dutzende Meter vom Ziel entfernt herab”, hieß es in einer Stellungnahme des Militärs. Der Armee seien Berichte über Opfer als Folge dieses Vorfalls bekannt. Dieser werde untersucht. Die israelische Armee betonte, bei ihrem Vorgehen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Sie bedaure “jegliches Leid für unbeteiligte Zivilisten”.

Israels Armee teilte weiterhin mit, sie habe am Samstag mehr als 150 Ziele im Gazastreifen aus der Luft angegriffen. Darunter seien Mitglieder terroristischer Organisationen, Waffenlager und Raketen gewesen. WAFA meldete weitere tödliche Angriffe Israels im Norden sowie im Süden des Küstenstreifens.

Gesundheitsbehörde: Mehr als 58.000 Tote seit Kriegsbeginn

Auslöser des Gaza-Krieges war der beispiellose Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terrororganisationen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden. Seither wurden laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 58.000 Palästinenser in Gaza getötet. Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Gaza-Krieg geht mit einer humanitären Krise einher. Am Samstag warnten sieben UNO-Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Treibstoffknappheit im Gazastreifen ein “kritisches Ausmaß” erreicht habe. Dies gefährde die medizinische Versorgung, verstärke die Lebensmittelkrise und sei eine weitere “unerträglich Bürde” für “eine Bevölkerung am Rande der Hungersnot”.