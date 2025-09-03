Aktuelle Seite: Home > Politik > Russland erwartet Fortsetzung der Gespräche mit Ukraine
Lawrow sieht Ukraine am Zug

Russland erwartet Fortsetzung der Gespräche mit Ukraine

Mittwoch, 03. September 2025 | 06:38 Uhr
Lawrow sieht Ukraine am Zug
APA/APA/AFP/POOL/RAMIL SITDIKOV
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge erwartet Moskau eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Dabei müssten allerdings die aktuellen territorialen Realitäten anerkannt und neue Systeme von Sicherheitsgarantien geschaffen werden, sagte Lawrow in einer Stellungnahme, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht auf Mittwoch berichtete.

Laut Lawrow sollten für einen dauerhaften Frieden “neue territoriale Realitäten” anerkannt und international rechtlich formalisiert werden, so die Agentur weiter. Reden will Russland auch mit den USA. Derzeit stimme man sich nach Angaben des russischen Außenministeriums über Termin und Ort für die nächste Runde bilateraler Gespräche ab. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

In der Ukraine wehrte das ukrainische Militär derweilen nächtliche Luftangriffe auf die Hauptstadt Kiew ab. “Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis Entwarnung gegeben wird!”, teilte Timur Tkachenko, Leiter der Militärverwaltung von Kiew, über den Messaging-Dienst Telegram mit. Die ukrainische Luftwaffe hatte vor Raketen- und Drohnenangriffen gewarnt und landesweit Luftangriffsalarm ausgelöst. Polens Streitkräfte aktivierten ihrerseits Flugzeuge zur Sicherung des polnischen Luftraums.

Indiens Interesse an Boden-Luft-Raketensystemen

Indes verhandeln Moskau und Neu-Delhi laut einem russischen Verteidigungsexportbeamten über verstärkte Lieferungen russischer Boden-Luft-Raketensysteme des Typs S-400 an Indien. “Es besteht die Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit auch in diesem Bereich zu erweitern. Das bedeutet neue Lieferungen. Im Moment befinden wir uns in der Verhandlungsphase”, zitierte die Nachrichtenagentur Tass den Leiter des russischen Föderalen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew.

Indien hat 2018 mit Russland einen Vertrag im Wert von 5,5 Milliarden Dollar über fünf Boden-Luft-Raketensysteme des Typs S-400 mit großer Reichweite unterzeichnet. Neu-Delhi benötigt diese, um nach eigenen Angaben einer Bedrohung durch China zu begegnen. Die Auslieferung der Systeme hat sich jedoch mehrfach verzögert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
124
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
115
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 