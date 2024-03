SAD-Affäre: Freispruch für Buchautoren nach veröffentlichten Abhörprotokollen

Bozen – Die Autoren des Buches „Freunde im Edelweiß“, Christoph Franceschini und Artur Oberhofer, haben durch die Veröffentlichung der Abhörprotokolle im SAD-Skandal definitiv keine Straftat begangen. Der Freispruch aus erster Instanz ist am Dienstag vom Kassationsgerichtshof (Erste Sektion) bestätigt worden. Somit hat der Freispruch Rechtskraft erlangt.

Am 18. März 2022 ist das Buch „Freunde im Edelweiß“ erschienen. Die Autoren wurden in der Folge wegen des Vorwurfs der „Eigenmächtigen Veröffentlichung des Inhalts von Akten aus einem Strafverfahren“ (Art. 684 des italienischen Strafgesetzbuches) angeklagt. Mit Urteil Nr. 2041 vom 5. Mai 2023 wurden die Autoren freigesprochen. Richter Federico Secchi kam zu dem Schluss, dass keine Straftat vorliegt („perché il fatto non sussiste“).

Der Bozner Richter folgte somit den Anträgen der Anwälte Nicola Canestrini und Burkard Zozin. Die Staatsanwaltschaft reichte gegen das Urteil einen Rekurs ein. Diesen Rekurs hat die Erste Sektion des Kassationsgerichtshofes am 22. März 2024 abgewiesen – obwohl die Generalstaatsanwaltschaft am Kassationsgerichtshof eine Annullierung des Urteils von Richter Federico Secchi und einen neuen Prozess beantragt hatte.

Durch das Urteil der Höchstrichter ist der Freispruch für die Autoren des Buches „Freunde im Edelweiß“ nun rechtskräftig. Die Buchautoren Christoph Franceschini und Artur Oberhofer haben den Urteilsspruch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen.