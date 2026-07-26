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Maria Kolesnikowa ist die Eröffnungsrednerin der Festspiele 2026

Salzburger Festspiele werden nun offiziell eröffnet

Sonntag, 26. Juli 2026 | 04:45 Uhr
Maria Kolesnikowa ist die Eröffnungsrednerin der Festspiele 2026
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
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Von: apa

Die Salzburger Festspiele werden am Sonntag um 11.00 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa. Die 44-jährige Flötistin, Dirigentin und Kulturmanagerin saß wegen ihres Engagements gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko fünf Jahre lang in ihrer Heimat im Gefängnis.

Am Sonntagabend geht im Großen Festspielhaus mit Georges Bizets “Carmen” dann auch die erste szenische Opernproduktion in diesem Sommer über die Bühne. Bis einschließlich 30. August stehen über 170 Aufführungen in 45 Tagen an 19 Spielstätten sowie 37 Vorstellungen im Jugendprogramm “jung & jede*r” auf dem Programm. Die Salzburger Festspiele starteten bereits am 17. Juli mit der Ouverture spirituelle in die heurige Saison. Am 18. Juli wurde die erste Schauspielpremiere mit dem “Jedermann” in der wiederaufgenommenen Inszenierung von Robert Carsen mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Roxane Duran als neuer Buhlschaft gefeiert.

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