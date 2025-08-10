Aktuelle Seite: Home > Politik > Scharfe Kritik an Israel bei Sitzung des UN-Sicherheitsrats
UN-Sicherheitsrat tagt zu Israel

Scharfe Kritik an Israel bei Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Sonntag, 10. August 2025 | 17:48 Uhr
UN-Sicherheitsrat tagt zu Israel
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Von: APA/AFP

In New York hat am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur geplanten Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen begonnen. Zum Auftakt der von mehreren Mitgliedstaaten einberufenen Sitzung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen warnte der beigeordnete UN-Generalsekretär Miroslav Jenča vor “einer weiteren Katastrophe”, sollte Israel wie geplant die Stadt Gaza einnehmen.

Die Pläne könnten “Auswirkungen auf die ganze Region und weiteren erzwungenen Vertreibungen, Tötungen und mehr Zerstörung” haben, sagte Jenča. Der im Namen der fünf europäischen Mitglieder des Sicherheitsrats sprechende slowenische Botschafter Samuel Žgobar warnte, “die Entscheidung der israelischen Regierung wird nichts dazu beitragen, die Rückkehr der Geiseln zu sichern”. Stattdessen gefährdeten die Pläne das Leben der Geiseln.

“Katastrophale humanitäre Situation in Gaza”

Zudem werde die Ausweitung der Militäroffensive “die bereits katastrophale humanitäre Situation in Gaza verschlimmern”. Auch berge sie Gefahr von “weiteren Todesfällen und der Massenvertreibung von palästinensischen Zivilisten”, sagte Žgobar. Neben den ständigen Sicherheitsratsmitgliedern Frankreich und Großbritannien gehören derzeit als temporäre europäische Mitglieder neben Slowenien noch Dänemark und Griechenland dem Gremium an.

Die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats war einberufen worden, nachdem das israelische Sicherheitskabinett in der Nacht zum Freitag den Plan zur Einnahme der Stadt Gaza, der größten Stadt des Gazastreifens, verabschiedet hatte.

International löste die Entscheidung massive Kritik und Warnungen vor einer weiteren Verschlechterung der bereits jetzt katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen aus. Auch UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich “zutiefst alarmiert” über den Plan.

