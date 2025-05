Schlanders: Gemeindeausschuss der Bürgermeisterin abgelehnt

Von: Ivd

Schlanders – In Schlanders ist die Bildung des neuen Gemeindeausschusses in der gestrigen ersten Sitzung des neu gewählten Gemeinderates gescheitert. Trotz der Kritik hielt die Bürgermeisterin laut der Süd-Tiroler Freiheit an ihrem Vorschlag fest, auch wenn sie damit zuletzt weitgehend ohne politische Unterstützung dastand.

Kritik gab es von Seiten der Opposition vor allem daran, dass nicht die meistgewählten Gemeinderäte für den Ausschuss vorgeschlagen wurden. „Statt auf das Wahlergebnis zu achten, spielten interne Überlegungen eine größere Rolle“, so die Süd-Tiroler Freiheit. Der Vorschlag erhielt weiterhin von einigen nominierten Ausschussmitgliedern keine Zustimmung.

Aus Sicht der Süd-Tiroler Freiheit Schlanders wurde damit der Wille der Wähler missachtet. „Für uns steht das Wahlergebnis im Mittelpunkt – nicht parteiinterne Absprachen oder persönliche Interessen“, erklärt die Bewegung. Deshalb stimmten beide Gemeinderäte der Süd-Tiroler Freiheit gegen den Vorschlag.

„Den Gemeinderäten der Süd-Tiroler Freiheit Schlanders ist es wichtig, dass rasch ein arbeitsfähiger Ausschuss gebildet wird, der dem Wählerwillen entspricht und eine sachliche, konstruktive Arbeit in der Gemeinde ermöglicht“, so die Partei abschließend.