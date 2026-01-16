Aktuelle Seite: Home > Politik > Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz
"Italienisierung von Ortsnamen sogar in deutscher Sprachausgabe auf olympics.com"

Schützenbund kritisiert olympischen Webauftritt für Antholz

Freitag, 16. Januar 2026 | 10:24 Uhr
Christoph-Schmid (2)
SSB/Richard Andergassen
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Mit großem Befremden reagiert der Südtiroler Schützenbund auf die Darstellung Südtiroler Ortsnamen auf der offiziellen Olympia-Website olympics.com. Dort wird das Südtiroler Biathlonzentrum im Antholzertal selbst in der deutschen Sprachausgabe als „Anterselva“ bzw. „Anterselva Biathlon Arena“ bezeichnet – eine Praxis, die bislang vor allem aus italienisch-nationalen Kreisen bekannt gewesen sei.

Besonders irritierend ist laut Schützenbund, dass diese Darstellung nicht nur in der italienischen, sondern auch in der englischen und deutschen Version übernommen wurde. Damit werde eine rein italienische Sichtweise auf ein historisch gewachsenes, deutschsprachiges Gebiet international verbreitet – ausgerechnet im Umfeld der Olympischen Spiele, die für Vielfalt, Respekt und kulturelle Sensibilität stehen sollten.

„Es ist ein kulturpolitischer Tiefpunkt, wenn selbst in der deutschen Sprachausgabe einer offiziellen Olympia-Plattform die historisch gewachsenen Ortsnamen unseres Landes geleugnet werden“, erklärt Landeskommandant Christoph Schmid. „Hier wird nicht neutral informiert, sondern eine nationalstaatliche Deutung transportiert, die mit der Geschichte Südtirols nichts zu tun hat.“

Der Südtiroler Schützenbund weist darauf hin, dass gerade im englischsprachigen Raum die ursprünglichen deutschen und ladinischen Namen der Alpenregion historisch bestens dokumentiert seien. Die Pioniere des alpinen Tourismus im 19. Jahrhundert – insbesondere britische Alpinisten und Reiseschriftsteller – verwendeten die damals gebräuchlichen Orts- und Bergnamen. Die später von Ettore Tolomei eingeführten faschistischen Kunstnamen spielten zu jener Zeit keine Rolle.

„Wer Antholz heute international als ‚Anterselva‘ verkauft, ohne historischen Kontext zu liefern, betreibt eine nachträgliche Umschreibung der Geschichte – eine kulturelle Vergewaltigung unter olympischem Deckmantel“, so Schmid.

Der Südtiroler Schützenbund fordert die Verantwortlichen von olympics.com auf, historisch gewachsene Ortsnamen korrekt und gleichwertig zu verwenden, sprachliche Sensibilität gegenüber Minderheiten zu zeigen und insbesondere in der deutschen und englischen Berichterstattung auf ideologisch belastete Einseitigkeiten zu verzichten. „Olympische Spiele dürfen nicht zur Bühne nationaler Geschichtsfälschung werden“, betont Schmid abschließend.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
84
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
77
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
54
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Kommentare
29
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Kommentare
28
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 