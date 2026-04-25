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Kriegsschäden im südlichen Libanon

Sechs Tote bei Luftangriffen im Südlibanon trotz Waffenruhe

Samstag, 25. April 2026 | 03:24 Uhr
Kriegsschäden im südlichen Libanon
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Von: APA/AFP

Trotz der Verlängerung der Feuerpause sind bei israelischen Angriffen im Libanon am Freitag nach libanesischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe sechs Hisbollah-Kämpfer bei einem Feuergefecht im südlibanesischen Dorf Bint Jbeil getötet.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag eine Verlängerung der Waffenruhe für den Libanon um drei Wochen bekanntgegeben – sie wäre eigentlich am Sonntag ausgelaufen. Während dieser Zeit sollen Israel und die libanesische Regierung einen dauerhaften Friedensvertrag aushandeln.

Trump sieht “sehr gute Chancen” für Friedensabkommen

Trump kündigte dazu ein Dreiertreffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu “in den kommenden Wochen” in Washington an. Er sehe “sehr gute Chancen” für ein Friedensabkommen noch in diesem Jahr, sagte Trump.

Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz setzten ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag jedoch fort. Die Hisbollah feuerte Raketen auf den Norden Israels ab und rief die Regierung in Beirut auf, sich aus den Verhandlungen mit Israel über eine dauerhafte Friedenslösung zurückzuziehen. Netanyahu warf der Miliz vor, den Friedensprozess zu “sabotieren”.

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