Trauer um Franz Winkler [71]

Von: mk

Wangen – Groß ist die Trauer in Wangen am Ritten nach dem tödlichen Arbeitsunfall am Donnerstag, bei dem der 71-jährige Franz Winkler ums Leben gekommen ist. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, war der Mann unter eine tonnenschwere Drehbank geraten, die er gerade aufstellen wollte.

Franz Winkler stammte vom Baumannhof in Wangen, er war ein leidenschaftlicher und geschickter Bastler und Heimwerker, schreibt stol.it. Die Drehbank soll er sich erst kürzlich angeschafft haben.

Beim Aufstellen ist es dann passiert: Die tonnenschwere Maschine kippte um und begrub den Rentner unter sich. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen.

Angehörige und Nachbarn, die vermutlich durch das laute metallische Scheppern aufmerksam geworden waren, schlugen sofort Alarm, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die Rettungskette lief umgehend an, doch die Bergung gestaltete sich extrem schwierig. Die Enge des Kellerraums und das enorme Gewicht der Maschine stellten die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen.

Die Freiwillige Feuerwehr der Zone rückte mit hydraulischem Rettungsgerät an, um den Verunglückten aus der Metallzange zu befreien. Doch trotz des raschen Einschreitens konnten die herbeigeilten Sanitäter nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut Auskunft der Ärzte ist der Mann nur wenige Minuten nach dem Unfall seinen Verletzungen erlegen.

Winkler, der seit 15 Jahren im Ruhestand ist, war im Dorf sehr geschätzt und unter anderem über viele Jahre Hauptmann der Schützenkompanie Wangen. Er lebte allein in seinem Haus, das er gemeinsam mit seinem Bruder errichtet hatte.