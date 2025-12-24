Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj erwartet russische Antwort auf neuen Friedensplan
Selenskyj wartet auf Antwort Russlands

Selenskyj erwartet russische Antwort auf neuen Friedensplan

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 10:51 Uhr
Selenskyj wartet auf Antwort Russlands
APA/APA/AFP/SERGEI GAPON
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet bis Mittwoch eine russische Antwort auf den jüngsten Entwurf eines zwischen Washington und Kiew vereinbarten 20-Punkte-Friedensplans zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Der Entwurf werde derzeit von Moskau geprüft, “wir werden eine russische Reaktion erhalten, nachdem die Amerikaner mit ihnen gesprochen haben”, gab Selenskyj Dienstag in einer Erklärung vor Journalisten bekannt, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Selenskyj präsentierte erstmals öffentlich die 20 Punkte für den von den USA angestoßenen Friedensplan. Laut dem Entwurf sind etwa Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Vorbild von Artikel 5 der NATO – das ist die Beistandsklausel – und eine Stärke der Armee von 800.000 Soldaten vorgesehen, wie Selenskyj ukrainischen Medien zufolge vor Journalisten in Kiew erklärte.

Gebietsabtretungen ungeklärt

Der Präsident selbst sprach von einem Entwurf für ein Rahmendokument und wiederholte seine Äußerungen vom Vortag, nach denen es weiter Klärungs- und Gesprächsbedarf gebe. Ungeklärt ist etwa weiter die Frage um die von Russland für einen Waffenstillstand geforderten Gebietsabtretungen vor allem im Gebiet Donezk, das die Ukraine noch zu einem Teil kontrolliert. Demnach sind in dem Papier neben ukrainischen auch russische und US-Positionen enthalten.

Am Wochenende hatten Vertreter der USA und der Ukraine im US-Bundesstaat Florida über ein Ende des russischen Angriffskriegs beraten. Laut dem ukrainischen Präsidenten sieht der jüngste Plan ein Einfrieren der Kampfhandlungen an den aktuellen Frontlinien vor. “Die Truppenaufstellung zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung wird de facto als Kontaktlinie anerkannt”, erklärte Selenskyj.

Arbeitsgruppe soll Umverteilung der Streitkräfte bestimmen

Zudem ebne der Plan den Weg für einen Rückzug der Ukraine und die Schaffung entmilitarisierter Zonen. “Eine Arbeitsgruppe wird zusammentreten, um die zur Beendigung des Konflikts erforderliche Umverteilung der Streitkräfte zu bestimmen und die Parameter für mögliche künftige Sonderwirtschafszonen festzulegen”, führte Selenskyj aus.

Die USA hatten vor gut drei Wochen einen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorgelegt, der in seiner ursprünglichen Fassung als sehr Moskau-freundlich galt. Auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten wurde der Plan in zentralen Punkten überarbeitet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
Kommentare
63
Seid ihr “U-Boot-Christen”?
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
55
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Kommentare
49
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Kommentare
47
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
„Die drei kleinen Trevallions waren noch nie beim Kinderarzt“
Kommentare
38
„Die drei kleinen Trevallions waren noch nie beim Kinderarzt“
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 