Selenskyj hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs

Von: APA/AFP/dpa

Vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hoffnung geäußert, dass die Waffenruhe im Gazakrieg auch die Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine voranbringt. “Wir hoffen, dass die Dynamik zur Eindämmung von Terror und Krieg, die im Nahen Osten erfolgreich war, auch dazu beitragen wird, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden”, schrieb Selenskyj am Donnerstag nach seiner Ankunft in Washington auf X.

Die “Sprache der Stärke und Gerechtigkeit” werde auch im Umgang mit Russland funktionieren, fügte er hinzu. Trump empfängt den ukrainischen Staatschef am Freitag zu Gesprächen im Weißen Haus. Wichtigstes Thema des Treffens ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine.

Am vergangenen Wochenende hatte Trump gesagt, er könne dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit der Lieferung von Tomahawks an Kiew drohen, falls Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstelle. Nur wenige Stunden vor Selenskyjs Ankunft in Washington vereinbarte er in einem erneuten Telefonat mit Putin ein weiteres Treffen mit dem Kreml-Chef, das diesmal in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfinden soll. Ein Termin steht aber noch nicht fest.

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und würden der Ukraine damit Angriffe tief in russischem Gebiet ermöglichen. Das Verhältnis zwischen Trump und Selenskyj hatte sich nach einem schwierigen Start in den vergangenen Monaten zusehends verbessert.