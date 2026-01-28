Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj ist zu Treffen mit Putin bereit
Es geht vor allem um Gebietsfragen

Selenskyj ist zu Treffen mit Putin bereit

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 00:47 Uhr
Es geht vor allem um Gebietsfragen
APA/APA/AFP/ALEX MITA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist laut seinem Außenminister bereit, mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs direkt mit Kremlchef Wladimir Putin über heikle Fragen zu verhandeln. Im Ringen um eine Friedenslösung seien die sensibelsten Fragen noch nicht geklärt, sagte Chefdiplomat Andrij Sybiha im Interview mit dem ukrainischen Portal “Jewropejska Prawda”. Dabei gehe es um Gebietsfragen und das von Russen besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja.

Um diese Fragen zu klären, sei Selenskyj bereit, sich mit Putin zu treffen, sagte Sybiha. Russland verlangt für einen Waffenstillstand territoriale Zugeständnisse der Ukraine, insbesondere einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa und seit März 2022 – also kurz nach Kriegsbeginn – von russischen Truppen besetzt.

Schon in der Vergangenheit hatte Selenskyj mehrfach ein Treffen mit dem russischen Staatschef gefordert, während Moskau stets bremste. Am vergangenen Wochenende verhandelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterhändler der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander. Die Gespräche sollen am kommenden Sonntag in Abu Dhabi fortgesetzt werden.

