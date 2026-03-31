Selenskyj kündigt Videogespräch mit US-Vertretern an

Von: APA/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Videogespräch mit US-Vertretern angekündigt. Es sei für Mittwoch geplant und die US-Seite habe darum gebeten, hatte er vor einem Treffen mit EU-Außenministern in Kiew gesagt. Dabei sein sollen demnach Selenskyj selbst und der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, sowie der US-Sondergesandte Steve Witkoff, US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Senator Lindsey Graham.

Es werde darum gehen “wo wir stehen” und wie nah ein dreiseitiges Treffen sei, sagte Selenskyj. Die Ukraine sei bereit, einen Waffenstillstand zu vereinbaren, dort wo sie stehe, sagte das ukrainische Staatsoberhaupt. Das sei eine starke Kompromisssituation, um zu einer diplomatischen Lösung zu gelangen. Russland habe den USA neue Fristen für die Erreichung seiner Ziele an der Front genannt, führte Selenskyj aus.

Russland wolle, dass die Ukraine sich in zwei Monaten aus dem Donbass zurückziehe, dann ende der Krieg, sagte Selenskyj. Andernfalls, sage Russland, es werde den Donbass einnehmen und dann werde es andere Bedingungen geben. “Wenn ihr Ziel nur der Donbass ist, warum sagen sie dann, dass sie weiter vorrücken werden und es dann andere Bedingungen geben wird?”, sagte Selenskyj.

Selenskyj warf Moskau vor, Druck auf die USA vor den dortigen Zwischenwahlen auszuüben. Zuletzt verhandelten Moskau und Kiew unter US-Vermittlung direkt miteinander über eine Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs. Der Iran-Krieg verzögerte jedoch eine neue Runde in dem Format.