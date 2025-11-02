Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj: Tausende Drohnen und Bomben in einer Woche
Selenskyj zieht düstere Bilanz der vergangenen Woche

Selenskyj: Tausende Drohnen und Bomben in einer Woche

Sonntag, 02. November 2025 | 13:26 Uhr
Selenskyj zieht düstere Bilanz der vergangenen Woche
APA/APA/AFP/POOL/HENRY NICHOLLS
Von: APA/dpa/Reuters

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland allein in dieser Woche fast 1.500 Kampfdrohnen, 1.170 Lenkbomben und mehr als 70 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. “Es gab Treffer auf ganz normale Wohnhäuser und zivile Infrastruktur genauso wie zahllose Terrorangriffe, die auf den Energiesektor zielten”, schrieb Selenskyj am Sonntag auf X.

Moskau wolle den Menschen in der Ukraine schaden. Die Kiewer Regierung arbeite daran, die Energieversorgung für den Winter zu sichern. Selenskyj dankte allen ausländischen Partnern, die Hilfe beim Schutz für das Energiesystem leisteten – darunter auch Deutschland, den USA und der EU.

Stromausfälle in Teilen der Ukraine

Nach russischen Luftangriffen in der Nacht auf Sonntag meldeten die Gebiete Tschernihiw, Saporischschja und Donezk größere Stromausfälle mit Zehntausenden betroffenen Haushalten. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg.

Der Kreml hält ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump zur Lösung des Ukraine-Konflikts derzeit nicht für nötig. Vielmehr sei “sehr sorgfältige Arbeit an den Details” erforderlich, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

