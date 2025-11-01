WaltherPark kÃ¤mpft mit “Indoor-Wasserfall”

Von: luk

Bozen – Rund zwei Wochen nach der Eröffnung des neuen Bozner Einkaufszentrum “WaltherPark” ist eine Wasser-Panne in einem Bekleidungsgeschäft im Gebäude aufgetreten.

Ein Video von dem Vorfall sorgt derzeit auf Instagram für Aufsehen. Dort zu sehen: In der Filiale von Jack & Jones am ersten Stock tropft und spritzt Wasser aus der Decke, direkt beim Eingang gegenüber der Juwelierkette Fabiani. Mitarbeiter versuchen verzweifelt, die Ausbreitung der trüben Flüssigkeit mit Lappen und Behältern einzudämmen.

Unter dem Posting auf Instagram bleiben süffisante Kommentare über den „neuen Indoor-Wasserfall“ nicht aus.

Es gibt aber auch andere Kritikpunkte, die die Nutzer anprangern. Demnach seien die Beschilderungen konfus, außerdem wurden nicht korrekt abschließbare WC-Türen und ein nicht funktionierendes WLAN beanstandet.

Die Probleme könnten laut Kommentaren auf den zeitlichen Druck beim Bau und der Eröffnung zurückzuführen sein.