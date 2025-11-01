Herbstmesse & Biolife 2025

Von: First Avenue

Vom 6. bis 9. November 2025 verwandelt sich Messe Bozen wieder in einen Treffpunkt für alle, die gutes Essen, neue Ideen und nachhaltiges Leben schätzen. Die Herbstmesse und Biolife finden wie jedes Jahr gleichzeitig statt – zwei Messen, ein Ticket, ein Erlebnis.

Feinschmeckereien mit Herkunft

Auf Biolife steht der gute, ehrliche Geschmack im Mittelpunkt. Produzenten aus ganz Italien zeigen ihre besten biologischen Produkte: Käse, Brot, Öl, Wein, Obst, Gemüse, Pasta, Süßes und vieles mehr.

Alles wird mit Sorgfalt hergestellt, ohne künstliche Zusätze, oft in kleinen Familienbetrieben, wo man noch weiß, was in den Lebensmitteln steckt. Viele dieser Produkte gibt es nicht im Supermarkt, sondern nur hier direkt von den Herstellern.

Kosmetik und Mode mit gutem Gefühl

Natürliche Pflegeprodukte, die Haut und Umwelt schonen, stehen auf Biolife ebenso im Mittelpunkt wie Mode aus fairer und umweltfreundlicher Produktion. Kleidung aus Naturfasern, recyceltem Cashmere oder pflanzlich gefärbten Stoffen zeigt, dass Stil und Verantwortung perfekt zusammenpassen.

So wohnt Südtirol nachhaltig

Wer sein Zuhause umweltfreundlich und gesund gestalten will, findet in der Herbstmesse viele Ideen: vom ökologischen Möbelbau über natürliche Dämmstoffe bis zu schadstofffreien Farben.

Im Bereich „Nachhaltig Wohnen“, organisiert mit Baubiologie Südtirol, können Besucher entdecken, wie man mit einfachen Entscheidungen mehr Wohlbefinden in die eigenen vier Wände bringt.

Bewegung mit Zukunft

Auch das Thema Mobilität spielt eine große Rolle. Unter dem Motto „Mobilität erleben“ zeigen südtirolmobil, STA, SASA und der BBT – Brennerbasistunnel, wie moderne und umweltfreundliche Fortbewegung in Südtirol aussieht.

Besucher können einen neuen Elektrobus von innen sehen, sich über das größte Infrastrukturprojekt Europas informieren und direkt vor Ort den neuen südtirolmobilpass Fix beantragen.

Einfach hin – und bequem unterwegs

Donnerstag und Freitag ist der Eintritt frei. Wer sein Ticket online kauft, reist am Samstag und Sonntag kostenlos mit Bus und Bahn in ganz Südtirol zur Messe.

So wird der Besuch nicht nur bequem, sondern auch nachhaltig, ganz im Sinne der Messe, die zeigt, wie nachhaltiges Leben im Alltag funktioniert.