Selenskyj vor Treffen mit Trump in Washington eingetroffen

Montag, 18. August 2025 | 05:14 Uhr
Von: APA/AFP/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington eingetroffen. Das gab Selenskyj am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf X bekannt. Er betonte, der Ukraine-Krieg müsse “schnell” beendet werden, ein Frieden müsse zugleich “dauerhaft” sein. “Ich hoffe, dass unsere gemeinsame Stärke mit Amerika und mit unseren europäischen Freunden Russland zu einem echten Frieden zwingen wird”, schrieb Selenskyj auf Telegram.

“Nicht wie es vor Jahren war, als die Ukraine die Krim und einen Teil unseres Ostens – einen Teil des Donbass – aufgeben musste und Putin das einfach als Sprungbrett für einen neuen Angriff nutzte”, postete Selenskyj auf X weiter. Außerdem sei er dem US-Präsidenten für die Einladung dankbar, so der ukrainische Präsident.

Vor seinem Treffen mit Selenskyj schloss Trump eine Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen NATO-Beitritt der Ukraine aus. “Manche Dinge ändern sich nie”, schrieb Trump auf Truth Social. Trump erklärte zudem, es liege an Selenskyj, den Krieg zu beenden. “Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen.”

Hochrangiges Treffen im Weißen Haus

Trump wird am Montag – drei Tage nach seinem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska – Selenskyj sowie mehrere europäische Spitzenpolitiker im Weißen Haus empfangen. Das bilaterale Treffen finde um 13.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr MESZ) statt, teilte das Weiße Haus mit. Für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) sei zudem ein multilaterales Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs angesetzt.

An den Gesprächen nehmen unter anderem Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte teil.

Zentrale Themen werden Sicherheitsgarantien für die Ukraine bei einer Friedenslösung und die Haltung gegenüber den russischen Gebietsansprüchen sein. Trump soll US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine in Aussicht gestellt haben.

