Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj: Wahlen und Referendum mit Sicherheitsgarantien
Wolodymyr Selenskyj will Sicherheitsgarantien

Selenskyj: Wahlen und Referendum mit Sicherheitsgarantien

Freitag, 13. Februar 2026 | 02:02 Uhr
Wolodymyr Selenskyj will Sicherheitsgarantien
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

UkrainesPräsident Wolodymyr Selenskyi ist laut einem Medienbericht offen für Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und für ein Referendum über ein Friedensabkommen mit Russland. “Sind wir bereit für Wahlen? Wir sind bereit. Sind wir bereit für ein Referendum? Wir sind bereit,” sagte Selenskyj in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der US-Zeitschrift “The Atlantic”. Die Ukraine meldete unterdessen in der Nacht erneute russische Drohnenangriffe auf Odessa.

Die Ukraine habe vor nichts Angst, erklärte Selenskyj in dem Interview mit “The Atlantic”. Er werde jedoch kein Abkommen unterzeichnen, das den Interessen der Ukraine schade. Er habe einen Vorschlag abgelehnt, die Abstimmungen am 24. Februar, dem vierten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine, anzukündigen. “Ich bin zu Wahlen bereit, aber wir brauchen Sicherheit, Sicherheitsgarantien und einen Waffenstillstand”, sagte Selenskyj dem Bericht zufolge.

Wieder Angriffe auf Odessa

Die Ukraine meldete unterdessen erneute russische Drohnenangriffe auf die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Die zweite Drohnenwelle innerhalb von 24 Stunden habe weitere Häuser, Industrieanlagen und die Energieinfrastruktur der Stadt beschädigt, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, mit. Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung seien unterbrochen worden. Der Gouverneur von Dnipro im Südosten der Ukraine, Olexandr Ganscha, berichtete auf Telegram, vier Menschen seien bei einem kombinierten Angriff von russischen Raketen und Drohnen verwundet worden, darunter ein Baby und ein vierjähriges Mädchen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
47
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
44
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
32
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
30
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 