Sharon Stone von Schönheit am Opernball überwältigt

Von: apa

Stargast Sharon Stone hat am Wiener Opernball für eine Schrecksekunde gesorgt. Nach einem Interview kurz nach ihrem Eintreffen wurde die US-Schauspielerin in der Oper laut ihren Gastgebern derartig “von der Schönheit und Eleganz der Menschen überwältigt”, dass sie ins nahe gelegene Hotel Sacher gebracht werden musste. Dort konnte sie sich dann offenbar so weit erholen, dass sie wieder zurück zum Fest konnte.

Vor der Attacke gab Stone dem ORF ein Interview, das zunehmend sonderbarer wurde. Zuerst schwärmte sie davon, dass “die Polizisten so fesch sind”, dann sprach sie sichtlich mitgenommen über ein “Meer von Eleganz” und “kulturellem Stolz”. Bis sie unter Tränen schließlich über die “Liebe zu den Mitmenschen” lobte. Während es zuerst hieß Stone habe eine Panikattacke erlitten, wurde dies später wieder dementiert.