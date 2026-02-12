Aktuelle Seite: Home > Sport > KrÃ¶nender Abschluss: Bronze in der Team-Staffel
Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Andrea VÃ¶tter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner beendeten das Rennen auf dem dritten Platz

KrÃ¶nender Abschluss: Bronze in der Team-Staffel

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 20:36 Uhr
slittino_staffetta_mista_bronzo_coni_1068
Federazione Italiana Sport Invernali
Bozen/Cortina – Die Südtiroler Rennrodler konnten ihre zahlreichen Erfolge am letzten Tag der olympischen Rodelwettbewerbe mit Bronze krönen. Die Team-Staffel mit Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner beendete das Rennen auf Platz drei.

Auf unsere Rodlerinnen und Rodler ist Verlass: Südtirols siebte Medaille wurde im Teambewerb im Kunstbahnrodeln von Marion Oberhofer und Andrea Vötter (Damen-Doppel), Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner (Herren-Doppel) sowie Verena Hofer und Dominik Fischnaller geholt. Wir gratulieren herzlich zu Bronze!

Federazione Italiana Sport Invernali

„Die Erfolge unserer Kunstbahnrodlerinnen und Kunstbahnrodler machen uns Fans beinahe sprachlos. Sie zeugen von Können, Ausdauer und Charakterstärke, die unsere Athletinnen und Athleten sicher auch von ihrem technischen Direktor Armin Zöggeler vermittelt bekommen haben. Wir sind sehr stolz auf dieses Südtiroler Team, diese Medaille ist eine ganz besondere für Südtirol!”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Diese Medaille zeugt von der erfolgreichen Tradition des Kunstbahnrodelns in Südtirol. Mit dieser Leistung haben unsere Athletinnen und Athleten Sportgeschichte geschrieben und viele Menschen begeistert. Solche Erfolge sind eine große Inspiration für den Nachwuchs und zeigen, dass sich Einsatz und Durchhaltevermögen lohnen. Ich gratuliere herzlich zu diesem Erfolg“, sagt Sportlandesrat Peter Brunner.

Facebook/International Luge Federation

