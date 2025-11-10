Aktuelle Seite: Home > Politik > Senat nimmt erste Hürde für Ende des US-Haushaltsstreits
Senat nimmt erste Hürde für Ende des US-Haushaltsstreits

Montag, 10. November 2025 | 05:04 Uhr
APA/APA/AFP/MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
Von: APA/dpa

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

