Serbische Nationalisten: Wahlsieg in Teilrepublik Bosniens

Von: APA/AFP/Reuters

Der bosnisch-serbische Nationalist Milorad Dodik hat den Kandidaten seiner Partei zum Sieger der Präsidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik Bosniens erklärt. “Unser Kandidat Sinisa Karan hat die heutige Wahl gewonnen”, sagte Dodik am Sonntag in der Zentrale seiner Partei SNSD, deren Chef er ist. Ein offizielles Wahlergebnis stand zunächst aus. Die zentrale Wahlkommission wollte die vorläufigen Ergebnisse um 23.00 Uhr MEZ bekanntgeben.

Die Abstimmung war notwendig geworden, nachdem Dodik als bisheriger Präsident der Republika Srpska durch Gerichtsurteil von der Ausübung politischer Ämter für sechs Jahre ausgeschlossen worden war. Dodik strebt eine Abspaltung der serbischen Teilrepublik des Staats Bosnien und Herzegowina an. Dieser besteht aus den Landesteilen “Föderation von Bosnien und Herzegowina” der bosniakischen und der kroatischen Volksgruppe, der “Republika Srpska” der serbischen Volksgruppe und dem Sonderwaltungsgebiet Brcko.

Arbeiten gegen Friedenslösung als politisches Programm

Die rund 1,2 Millionen Wahlberechtigten in der Republika Srpska konnten bis Sonntagabend um 18.00 Uhr ihre Stimmen abgeben. Der Wahlsieger wird allerdings nur knapp ein Jahr im Amt sein, da in Bosnien schon im Oktober 2026 landesweite Parlaments- und Präsidentschaftswahlen anstehen.

Bosnien und Herzegowina ist seit dem Dayton-Abkommen geteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die größere kroatisch-muslimische Föderation Bosnien und Herzegowina. Die beiden halbautonomen Landesteile sind durch eine schwache Zentralregierung miteinander verbunden. Knapp ein Drittel der 3,5 Millionen Einwohner lebt in der Republika Srpska, deren Gebiet fast die Hälfte des Balkanstaates ausmacht.

Um die Friedenslösung zu gewährleisten, hat der Hohe Repräsentant gemäß dem Dayton-Abkommen weitgehende Kontrollrechte gegenüber den Regierenden, an die sich die bosnischen Politiker halten müssen. Dodik hatte dies ignoriert und mit sich mit seinem laufend gepredigten Separatismus über die Friedenslösung hinweggesetzt.