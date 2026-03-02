sh.asus begrüßt neuen Universitätsrat und geplante 100 Wohnheimplätze

Von: luk

Boozen – Die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) zeigt sich erfreut über die Einsetzung des neuen Universitätsrates und wünscht den Mitgliedern für die bevorstehende Amtsperiode viel Erfolg, Weitblick und Sensibilität für die Anliegen der Universität und der Studierenden.

Besonders positiv bewertet die sh.asus die Ankündigung, dass am NOI Techpark 100 neue Wohnheimplätze für Studierende gebaut werden sollen. Die Schaffung zusätzlichen studentischen Wohnraums ist ein notwendiger und wichtiger Schritt, um die Wohnsituation in Bozen zu verbessern. Angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt sind leistbare Unterkünfte eine Grundvoraussetzung für Bozen als Universitätsstandort.

Auch wenn 100 neue Plätze den bestehenden Bedarf noch nicht decken, stellt dieses Projekt einen bedeutenden Fortschritt dar. Es ist ein klares Signal, dass die Problematik erkannt wurde und konkrete Maßnahmen gesetzt werden.

Die Südtiroler HochschülerInnenschaft wird die Entwicklungen weiterhin konstruktiv begleiten und sich auch in Zukunft mit Nachdruck für zusätzliche Wohnmöglichkeiten sowie für faire Studienbedingungen einsetzen.