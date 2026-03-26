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Resolution der UNO-Generalversammlung

Sklavenhandel “schwerstes Verbrechen gegen Menschlichkeit”

Donnerstag, 26. März 2026 | 01:27 Uhr
Resolution der UNO-Generalversammlung
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: APA/dpa

Die Vereinten Nationen haben den transatlantischen Sklavenhandel als “schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit” eingestuft. 123 Staaten stimmten in der UNO-Generalversammlung für eine von Ghana eingebrachte Resolution, die unter anderem auch die unentgeltliche “unverzügliche und ungehinderte Rückgabe” von Kulturgütern und Kunstobjekten an Herkunftsländer fordert. Israel, die USA und Argentinien stimmten gegen den Text. Österreich und 51 weitere Staaten enthielten sich.

Die Resolution ist rechtlich nicht bindend. Der Handel mit versklavten Menschen aus Afrika und deren rassistisch begründete Versklavung sei “aufgrund des tiefgreifenden Bruchs in der Weltgeschichte, ihres Ausmaßes, ihrer Dauer, ihres systemischen Charakters, ihrer Brutalität und ihrer bis heute fortwirkenden Folgen” als das “schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bewerten”, hieß es im Resolutionstext.

Resolution trifft auf US-Widerstand

US-Vertreter Dan Negrea nannte die Resolution höchst problematisch und sagte, der Staatenbund sei nicht gegründet worden, um spezifische Interessen und Agenden voranzutreiben und “internationale Nischentage zu etablieren”, wie es auf der UNO-Website hieß. Die Abstimmung vom Mittwoch fällt auf den Gedenktag für die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels.

Vor allem zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert wurden mehrere Millionen Menschen in Afrika versklavt und nach Nord- und Südamerika und in die Karibik gebracht. Etliche überlebten die Überfahrt nicht. Der Sklavenhandel wurde in Großbritannien am 25. März 1807 verboten. In den USA wurde die Sklaverei 1865 in allen Bundesstaaten offiziell untersagt. Mit der Menschenrechtskonvention der UNO wurde die Sklaverei 1948 weltweit verboten.

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