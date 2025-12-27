Aktuelle Seite: Home > Politik > Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha
Die Kämpfe trieben Hunderttausende in die Flucht

Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha

Samstag, 27. Dezember 2025 | 06:07 Uhr
Die Kämpfe trieben Hunderttausende in die Flucht
APA/APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Thailand und Kambodscha haben ⁠am Samstag eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Die Waffenruhe soll um 12.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) in Kraft treten. Sie betrifft “alle Arten von Waffen, Angriffe auf Zivilisten, zivile Objekte und Infrastruktur sowie militärische Ziele beider Seiten – in sämtlichen Fällen und in allen Gebieten”, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Die gemeinsame Vereinbarung wurde vom ⁠thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon Nakrphanit und seinem kambodschanischen Amtskollegen Tea Seiha unterzeichnet. Die Minister beider Länder teilten in der gemeinsamen Erklärung weiter mit, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, die derzeitigen Truppenstationierungen beizubehalten und keine weiteren Truppenbewegungen vorzunehmen. “Jede Verstärkung würde die Spannungen erhöhen”, ließ das kambodschanische Verteidigungsministerium wissen.

Bei neuen, 20-tägigen, schweren Kämpfen zwischen den beiden südostasiatischen Ländern waren mindestens 101 Menschen getötet und mehr als eine halbe Million Menschen auf beiden Seiten vertrieben worden. Die Kämpfe waren Anfang Dezember wieder aufgeflammt, nachdem eine frühere, von US-Präsident Donald Trump im ⁠Juli nach tagelangen Gefechten vermittelte Waffenruhe gescheitert war.

Krisendiplomatie

Die zwei Verteidigungsminister hatten sich an einem Grenzkontrollpunkt zwischen der kambodschanischen Provinz Pailin und der thailändischen Provinz Chanthaburi getroffen. Vorausgegangenen waren in den vergangenen Tagen vorbereitende Beratungen in einem gemeinsamen Ausschuss zu Grenzfragen. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul hatte am Freitag in Bangkok die Hoffnung geäußert, dass sich die beiden Seiten einigen werden.

Die Kämpfe wurden an mehreren Stellen der etwa 800 Kilometer langen thailändisch-kambodschanischen Grenze geführt. Die beiden Länder beschuldigten sich gegenseitig, auch zivile Gebiete unter Beschuss zu nehmen. Die Anschuldigungen wurden von beiden Ländern jeweils zurückgewiesen.

Hintergrund der Feindseligkeiten ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Im Oktober hatten sich die beiden Seiten unter anderem auf den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet sowie eine gemeinsame Minenräumung verständigt. Doch im November wurde die Feuerpause nach einem neuerlichen Grenzvorfall ausgesetzt. Seit dem 7. Dezember hatte sich die Lage nach einem Grenzscharmützel nochmals kriegsähnlich verschärft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
67
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
32
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
30
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
27
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Kommentare
24
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 