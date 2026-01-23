Sozialausschusses der SVP-Meran: Reinhard Bauer Ã¼bernimmt Vorsitz

Von: ka

Meran – Reinhard Bauer wurde zum Vorsitzenden des Sozialausschusses der SVP Meran gewählt. Der Ausschuss ist Teil der „Sozialen Mitte”, dem neuen sozialpolitischen Label der SVP auf Landesebene.

Nach dem Rückzug von Ernst Fop aus dem Vorsitz wurde Reinhard Bauer mehrfach ersucht, die Zügel im Sozialausschuss in die Hand zu nehmen und der Meraner Arbeitnehmervertretung neuen Schwung zu verleihen. Beatrix Burger bleibt weiterhin stellvertretende Vorsitzende.

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der soziale Fragen an Schärfe gewinnen. Gesellschaftlicher Wandel, demografische Entwicklungen, neue Familienstrukturen und der wachsende Druck auf soziale Dienste machen die Sozialpolitik zur zentralen Zukunftsfrage.

„Der Sozialausschuss versteht sich als Plattform und Ideenschmiede. Wir setzen bewusst auf themenspezifische Arbeitstische, um gesellschaftliche Anliegen dort zu vertiefen und Lösungen zu erarbeiten, wo Handlungsbedarf besteht. Im Fokus stehen dabei sowohl Meraner Herausforderungen als auch strukturelle Themen auf Landesebene und darüber hinaus – etwa der Fachkräftemangel im Sozial- und Pflegebereich oder die langfristige Sicherung sozialer Dienstleistungen.“

Ebenso sind Themen wie Wohnen, Freiräume für die Menschen, die Verbesserung der Lebenssituation von Familien, Senior*innen und Menschen mit Beeinträchtigung, Gewalt im öffentlichen Raum, Inklusion & Migration, Verbraucherschutz und weitere gesellschaftliche Entwicklungen in Arbeit. Zudem brauchen wir eine Übergangslösung für das Tierheim.

Ein Mehrwert liegt in der direkten Verbindung von inhaltlicher Arbeit und politischer Verantwortung. Mit Reinhard Bauer als Co-Referent für Soziales in der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt und Stefan Frötscher als Sozialreferent Merans können erarbeitete Positionen direkt in die zuständigen Ebenen eingebracht und dort behandelt werden. „Die enge Anbindung an die politischen Ebenen stärkt die Wirksamkeit der Arbeit des Sozialausschusses.“, so Stefan Frötscher.

Der Sozialausschuss setzt auf Offenheit und Beteiligung. Die Arbeitstische sind grundsätzlich für alle zugänglich. Menschen, die ihre Fachkompetenz einbringen möchten, sind herzlich eingeladen an konkreten Fragestellungen mitzuwirken. Politik braucht Expertise, Erfahrung und Bodenhaftung – und weniger ein Parteikartl.

Darüber hinaus sind die Arbeitstische offen für neue Themen und Anliegen, die an sie herangetragen werden. Interessierte sind eingeladen, sich mit Fragestellungen und Anregungen an reinhard.bauer@svp-meran.net zu wenden und diese aktiv einzubringen.

Die Themenschwerpunkte sollen bald feststehen.