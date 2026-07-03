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Mehr Flexibilität für Träger der Sozialdienste

Sozialdienste: Land vereinfacht Finanzierung von Investitionen

Freitag, 03. Juli 2026 | 12:23 Uhr
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LPA/Hannes Wisthaler
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Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat am 3. Juli auf Vorschlag von Soziallandesrätin Rosmarie Pamer neue Richtlinien für die Finanzierung von Investitionsausgaben der Trägerkörperschaften der Sozialdienste genehmigt. Die bisher geltenden Bestimmungen aus dem Jahr 2023 werden damit ersetzt und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Ziel ist es, die Investitionstätigkeit der Sozialdienste zu erleichtern und Verwaltungsabläufe zu vereinfachen.

“Leistungsfähige Sozialdienste brauchen zeitgemäße und verlässliche Rahmenbedingungen. Die Anliegen der Träger wurden bei der Überarbeitung der Richtlinien ernst genommen und in die neuen Bestimmungen aufgenommen. Der regelmäßige Austausch mit unseren Partnern ist dabei besonders wichtig. So können wir gewährleisten, dass die Sozialdienste die Unterstützung erhalten, die sie für ihre wichtige Arbeit benötigen”, betont Soziallandesrätin Rosmarie Pamer.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Anhebung der Investitionsgrenze für eigenverantwortliche Anschaffungen von bisher 40.000 auf 50.000 Euro ohne Mehrwertsteuer. Damit erhalten die Sozialdienste mehr Spielraum bei der Beschaffung und beim Ersatz von Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen und anderen für ihre Dienste erforderlichen Gütern.

Investitionen über diesem Betrag müssen weiterhin im Rahmen besonderer Investitionsprogramme von der Landesregierung genehmigt werden. Angepasst werden auch die anerkannten Höchstbeträge für Fahrzeuge. Für Dienstautos steigt der förderfähige Höchstbetrag von 20.000 auf 25.000 Euro. Für Kleinbusse und Elektrofahrzeuge werden künftig bis zu 40.000 Euro anerkannt.

Die Sozialdienste werden in Südtirol von den sieben Bezirksgemeinschaften und dem Betrieb für Sozialdienste Bozen geführt. Insgesamt umfasst das Netz der Sozialdienste 24 Sozialsprengel. Mit den Anpassungen sollen die Träger der Sozialdienste künftig flexibler und bedarfsgerechter investieren können.

Bezirk: Bozen

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