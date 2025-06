Sozialliberaler Lee laut Prognosen neuer Präsident Südkoreas

Von: APA/Reuters

Bei der Präsidentenwahl in Südkorea deutet sich Medienberichten zufolge ein Sieg des linksliberalen Oppositionsführers Lee Jae-myung ab. Er komme in Nachwahlbefragungen auf 51,7 Prozent der Stimmen, berichteten die Sender KBS, MBC und SBS am Dienstag auf Basis einer gemeinsamen Prognose. Sein Kontrahent, der konservative Ex-Arbeitsminister Kim Moon-soo, komme auf 39,3 Prozent. Auch der Sender JTBC prognostizierte einen Wahlsieg Lees.

Der vorgezogenen Wahl kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie die seit rund sechs Monaten andauernde Staatskrise in dem südostasiatischen Land beenden soll. Ausgelöst wurde sie Anfang Dezember, als der damalige Präsident Yoon Suk-yeol im Streit mit der Opposition das Kriegsrecht ausgerufen hatte, das nach großen Protesten wenige Stunden später wieder aufgehoben wurde. Der konservative Yoon wurde kurze Zeit später seines Amtes enthoben. Seitdem hatten wechselnde Politiker übergangsweise die Staatsführung übernommen.