Spitzenergebnis von 53.436 Euro für die Krebsforschung

Bozen – Die Primelaktion der SVP-Frauen zu Gunsten der Krebsforschung fand heuer bereits das 22. Mal erfolgreich statt. Landesweit organisierten die SVP-Frauen 130 Stände zur Verteilung der Primeln. Diesmal wurden neben den traditionellen Primeln erstmals auch Blumensamen im Sinne der Nachhaltigkeit angeboten. Nach zwei Jahren, in denen die Primelaktion coronabedingt gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt wurde, konnte sich SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard heuer über den großartigen Erlös von 53.436,09 Euro freuen.

„In den vergangenen 22 Jahren wurden im Rahmen der Primelaktion insgesamt 754.436,87 Euro für die Krebsforschung gesammelt und gespendet. Jeder kleine Fortschritt, der in der Krebsforschung mit diesen Spenden ermöglicht wird und der Erleichterung und Hilfe für die Erkrankten und ihre Familien bedeutet, ist von großem Wert“, so Renate Gebhard.

„Ein großer Dank gilt allen freiwilligen Helferinnen an den Ständen, ohne die diese Aktion nicht möglich wäre! Ebenfalls ein großes Dankeschön an die Gärtnereien, welche die Aktion unterstützen sowie an alle Spenderinnen und Spender. Gemeinsam ist es uns gelungen, erneut ein starkes Zeichen der Solidarität und der Hilfsbereitschaft zu setzen und ein außerordentlich gutes Ergebnis einzufahren,“ betont die SVP-Landesfrauenreferentin.

Der Erlös in der Höhe von 53.436,09 Euro geht wie jedes Jahr an die Südtiroler Krebshilfevereinigung, welche damit die Arbeit der Südtiroler Mikrobiologin Petra Obexer und ihres Teams am Tiroler Krebsforschungsinstitut in Innsbruck unterstützt. Obexer dankt der spendenfreudigen Südtiroler Bevölkerung herzlich und informiert anlässlich der Medienkonferenz über den Stand ihrer aktuellen Forschungsarbeit. „Dank der jahrelangen Unterstützung der Primelaktion der SVP-Frauen und der Südtiroler Bevölkerung ist es unserem Forschungsteam unter anderem gelungen, kleinmolekulare Substanzen gegen den Eiweißstoff FOXO3 zu identifizieren. Dies ermöglicht die Entwicklung einer Therapie, welche gezielt die Krebsstammzellen tötet und somit die Heilungschancen erhöht“, erklärt Petra Obexer.

Die Präsidentin der Südtiroler Krebshilfevereinigung Ida Schacher Baur, die gemeinsam mit Petra Obexer den Scheck entgegennahm, lobte den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz der SVP-Frauen: „Die jährliche Primelaktion der SVP-Frauen leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass in die Forschung investiert werden kann. Herzlichen Dank an alle, die auch heuer wieder zum Gelingen dieser großartigen Aktion beigetragen haben.“