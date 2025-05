St. Moritzen: Straße wird verlegt

Von: Ivd

Sand in Taufers – In St. Moritzen (Gemeinde Sand in Taufers) wird ein Teil der Landesstraße 48 verlegt und erneuert. Im Zuge dessen sollen auch eine Bushaltestelle sowie ein Gehsteig entstehen. Die Landesregierung hat das Projekt und die Kosten, die sich auf rund 2,17 Millionen Euro belaufen, heute genehmigt.

Es handelt sich um ein Straßenstück, das von Sand in Taufers nach Rein führt. Der Abschnitt ist wegen der angrenzenden Gebäude sehr eng. Auf etwa 290 Metern (von Kilometer 3,35 bis circa Kilometer 3,64) soll dieser nun verlegt werden. Zwei Gebäude wurden dafür bereits abgerissen (Baulose 263/1 und 263/2). Im Rahmen der Vertragsurbanistik wurde eine Vereinbarung mit dem privaten Bauunternehmen getroffen, um die Verlegung der Straße und eine Kubaturverschiebung möglich zu machen.

“Da sich in der Gegend ein großer Steinbruch befindet und die Straße das ganze Jahr über stark von Schwerfahrzeugen genutzt wird, werden die Arbeiten in mehreren Bauphasen abgewickelt und zwar in enger Absprache mit der Gemeinde”, betont der Verfahrensverantwortliche der Abteilung Tiefbau, Roberto Riedmüller.

Geplant ist eine rasche Ausschreibung der Arbeiten, um im Herbst dieses Jahres beginnen zu können. Die Bauzeit ist mit 180 Tagen veranschlagt. “Die Verlegung der Straße und die Errichtung des Gehsteigs ermöglichen es, die Strecke, die stark vom Schwerverkehr genutzt wird, sicherer zu machen”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Zudem sei mit der neu gestalteten Bushaltestelle ein optimaler Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz gegeben.