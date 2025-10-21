Steinmeier und Van der Bellen beschwören gemeinsames Europa

Von: apa

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Amtskollege Frank-Walter Steinmeier haben am Dienstag die Notwendigkeit einer Kooperation auf europäischer Ebene betont. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien erklärten die beiden Staatsoberhäupter, dass sich Europa in Bereichen wie “Wirtschaftsentwicklung, Migration, Fachkräftemangel, Klimaschutz oder Sicherheit” an einer “entscheidenden Wegmarke” befinde. Solche Fragen könnten aber nur gemeinsam gelöst werden.

Österreich und Deutschland jedenfalls würden sich in der EU weiterhin für Frieden, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung einsetzen, versicherten Van der Bellen und Steinmeier. Auf die Frage, ob das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa – etwa der “Alternative für Deutschland” (AfD) in Deutschland und der FPÖ in Österreich – längerfristig das Projekt eines gemeinsamen Europas torpedieren könnte, hielt der deutsche Bundespräsident fest: “Ich sage nur: In einer Situation, in der mehr Menschen europaskeptische Parteien wählen, können nicht dieselben Menschen Europa anklagen, nicht genügend geschlossen und genügend stark zu sein. Wir beide werden jedenfalls nicht müde, öffentlich darauf hinzuweisen, wie sich unser Leben verändern würde, wenn wir dieses Europa und europäische Integration preisgeben würden.” Allerdings herrsche die Überzeugung vor, dass eine Mehrheit der Bevölkerung der europäischen Mitgliedstaaten weiter hinter dem gemeinsamen Projekt Europa stehen würde.

Van der Bellen: Entscheidungsfindungen in der EU müssen schneller werden

Van der Bellen räumte jedoch ein, dass die Europäische Union ihre Strukturen dahingehend überdenken müsse, dass interne Prozesse schneller werden müssten. Die EU sei eine “einmalige Geschichte, weil sich in ihr über Jahrhunderte verfeindete Staaten zusammenfinden”, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Diese würden in der EU aktuell “viel Zeit kosten”, bemängelte Van der Bellen. “Wir haben aber nicht viel Zeit.”

Zudem müsse sich Europa neu orientieren und noch mehr auf sich selbst setzen, weil mit den USA unter Präsident Donald Trump “ein alter Freund” verloren gegangen sei. Die Frage, wie es mit potenziellen Partnern im Osten aussieht, beantwortete der Bundespräsident in Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin – allerdings ohne ihn beim Namen zu nennen – mit dem lakonischen Kommentar “Eh schon wissen…”.

Militärische Ehren im Regen zum Auftakt

Van der Bellen hatte Steinmeier am Vormittag am Josefsplatz in der Wiener Innenstadt mit militärischen Ehren zu einem Staatsbesuch empfangen. Die feierliche Prozedur samt Hymnen wurde etwas durch Regen gestört. Die beiden “First Ladies” Doris Schmidauer und Elke Büdenbender verfolgten die Zeremonie samt den Hymnen beider Länder unter einem Regenschirm.

Anlass der Visite ist die Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft in Wien am Mittwoch. Am Donnerstag ist für die beiden Staatsoberhäupter in Tirol eine Besichtigung der Baustelle des Brenner-Basistunnels geplant.

Am Dienstag stehen für Steinmeier auch Treffen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf dem Programm, ehe am Abend ein Staatsbankett stattfindet. Inhaltlich soll es um die Themen Europa, Verkehr und Klima gehen.

Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft am Mittwoch

Mittwochmittag werden Van der Bellen und Steinmeier die neu gestaltete deutsche Botschaft in der Metternichgasse 3 in Wien-Landstraße eröffnen. Darüber hinaus sind Besuche bei Rheinmetall MAN Military Vehicles und beim Max Reinhardt Seminar vorgesehen. Am Donnerstag steht ein Besuch der Baustelle des Brenner-Basistunnels gemeinsam mit dem Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle auf dem Programm. Darauf folgt eine Visite in Innsbruck. Doris Schmidauer empfängt Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender.

Ein Staatsbesuch ist die höchste Form der diplomatischen Wertschätzung zweier Staaten, die ausschließlich den jeweiligen Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten fand 1997 statt und ist damit 28 Jahre her. Roman Herzog weilte damals auf Einladung von Thomas Klestil drei Tage in Österreich. Hauptthema war zu dieser Zeit die bevorstehende EU-Osterweiterung. Beide ehemaligen Staatsoberhäupter sind mittlerweile verstorben.

Im Juli 2017 war der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt zu einem “offiziellen Arbeitsbesuch” in Wien gewesen. Zuvor war er bereits einige Male zu offiziellen Besuchen in Österreich, jedoch in anderen Funktionen wie der des Außenministers.