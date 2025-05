STF fordert: “Briefwahl für alle”

Von: luk

Bozen – Die Zahl der Südtiroler im Ausland steigt laut der Bewegung Süd-Tiroler Freiheit rasant: “Mehr als 41.000 Personen sind bereits im AIRE-Register eingetragen – das entspricht über zehn Prozent aller Wahlberechtigten. In einigen Gemeinden liegt der Anteil sogar bei über 25 Prozent. Viele von ihnen geben ihre Stimme nicht mehr ab – nicht aus Desinteresse, sondern weil der Zugang zur Wahl unnötig kompliziert ist.”

Die Süd-Tiroler Freiheit fordert daher mit Nachdruck: Briefwahl-Möglichkeit für alle – nicht nur für AIRE-Wähler. „Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2025 leben, aber bei den Gemeindewahlen noch mit Wahlverfahren aus dem letzten Jahrhundert arbeiten“, sagt Werner Thaler, Sprecher der Arbeitsgruppe für Gemeindepolitik der Süd-Tiroler Freiheit. „Wer in Südtirol wahlberechtigt ist, muss seine Stimme auch einfach und sicher abgeben können – unabhängig davon, ob er in Bozen oder Berlin, in Meran oder München lebt.“

Demokratie müsse mit der Zeit gehen. Die Süd-Tiroler Freiheit appelliert an die Landesregierung bzw. die zuständigen Stellen in der Region, die Einführung der Briefwahl als zusätzliche Möglichkeit ernsthaft zu prüfen und bereits bei der Vorbereitung der nächsten Gemeinderatswahlen umzusetzen.

“Unsere Heimat verdient ein modernes, bürgernahes Wahlsystem – und muss langfristig auch eine Form der Online-Wahl anstreben”, so Thaler abschließend.