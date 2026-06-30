STF: Mehr Sicherheit und Selbstständigkeit für sehbehinderte Menschen

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Landtag hat heute den Beschlussantrag der Süd-Tiroler Freiheit zu einheitlichen Akustiksignalen an Ampeln angenommen. Eingebracht wurde der Antrag vom Landtagsabgeordneten Bernhard Zimmerhofer. Z”iel des Antrages ist es, die Sicherheit und Selbstständigkeit von blinden und sehbehinderten Menschen im Straßenverkehr zu verbessern. In Südtirol bestehen derzeit unterschiedliche Ampelanlagen mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen. Auch die akustischen Signale sind nicht überall vorhanden oder weichen voneinander ab. Für Menschen mit Sehbehinderung bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung, da sie sich immer wieder auf neue Signale einstellen müssen oder bei fehlenden Signalen auf fremde Hilfe angewiesen sind.”

“Im Zuge der Behandlung wurde im Einvernehmen mit dem zuständigen Landesrat Daniel Alfreider ein Ersetzungsantrag eingebracht. Wesentliche Änderung ist, dass die Landesregierung nun beauftragt wird, beim Gemeindeverband darauf hinzuwirken, dass die von den Gemeinden betreuten Ampelanlagen schrittweise an den italienweit geltenden Standard gemäß der technischen Norm CEI 214-7 angepasst werden. Diese Norm sieht für unterschiedliche Situationen, insbesondere für Grün- und Rotphasen sowie hinsichtlich Lautstärke und Tonart, klar definierte und einheitliche Signale vor. Zudem wird ausdrücklich auf die Bestimmungen des DPR 503/1996 verwiesen, wonach bei neu installierten oder ausgetauschten Ampelanlagen akustische Signalgeber vorzusehen sind”, so die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit.

„Es freut mich sehr, dass dieser Antrag im Einvernehmen mit Landesrat Alfreider und der Landesregierung angenommen wurde. Damit setzen wir einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Sicherheit von Menschen mit Beeinträchtigung in Südtirol. Einheitlich genormte und aufeinander abgestimmte Akustiksignale bringen mehr Selbstständigkeit, Orientierung und Teilhabe – insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen“, erklärt Bernhard Zimmerhofer.

Die Süd-Tiroler Freiheit sieht darin einen konkreten Beitrag zu einer barrierefreien und inklusiven Verkehrsinfrastruktur. “Einheitliche akustische Signale schaffen verlässliche Orientierungspunkte im gesamten Landesgebiet, erhöhen die Sicherheit bei Straßenquerungen und reduzieren die Abhängigkeit von fremder Unterstützung.”

Und weiter: “Dieser Beschlussantrag ist ein erster wichtiger Schritt. Weitere Verbesserungsvorschläge werden folgen, denn Barrierefreiheit muss in Südtirol in allen Bereichen konsequent mitgedacht und umgesetzt werden”, betont der Abgeordnete Bernhard Zimmerhofer abschließend.