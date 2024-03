STF mit Eingabe beim Rechnungshof gegen Leitung der Aurer Schülerheime

Auer – Seit einigen Tagen gibt es Wirbel rund um die Aurer Schülerheime “Wasserfall” und “Laurin”. Missstände wurden von verschiedenster Seite angeprangert.

Nun hat der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Hannes Rabensteiner, eine Eingabe beim Rechnungshof eingereicht, wie es in einer Aussendung heißt. „Bildungslandesrat Achammer sowie die zuständigen Ämter lassen die betroffenen Eltern und Schüler im Stich! Wir als Süd-Tiroler Freiheit stellen uns hinter ihnen und machen nun ernst“, betont Rabensteiner.

Der Neo-Landtagsabgeordnete weiter: “Die Heime werden seit anderthalb Jahren vom ‘Consorzio Lavoro Ambiente’ (CLA) mit Sitz in Trient geführt. Genau vor anderthalb Jahren sind, laut einem Elternvertreter, auch die ersten groben Mängel aufgetreten. Das Unternehmen soll seither mehrfach gegen die vertraglichen Vereinbarungen mit der Landesregierung verstoßen haben. Die Eltern haben das Vertrauen zum CLA mittlerweile verloren.”

“Fahrlässiger Umgang mit der Aufsichtspflicht bzw. wiederholte Verletzung derselben von Seiten der Betreuer, mangelnde Deutschkenntnisse der Betreuer, verspätete Lieferungen von Lebensmitteln von zudem minderer Qualität und und und. Die Liste der Missstände in den Aurer Schülerheimen „Wasserfall“ und „Laurin“ ist lang und ließe sich beliebig fortsetzen. Und dafür müssen die Eltern auch noch monatlich knapp 400 Euro zahlen. Am vergangenen Sonntag fand auf Initiative der betroffenen Eltern eine Versammlung statt, an der auch Schüler, Lehrer, Betreuer, der Direktor und der Amtsdirektor teilnahmen.” Der Landtagsabgeordnete Rabensteiner war ebenfalls anwesend und stellt fest: „Die Zustände in diesen Schülerheimen sind schlimmer als erwartet.“

Durch die Eingabe beim Rechnungshof werde dieser nun aufgefordert zu prüfen, ob das „Consorzio Lavoro Ambiente“ die Steuergelder, die es von der Landesregierung erhalten hat, zurückzahlen und der Vertrag gekündigt werden muss, da es laut Rabensteiner gegen vertragliche Vereinbarungen verstoßen habe.