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Wahl zwischen linkem Cepeda und rechtsgerichtetem de la Espriella

Stichwahl um das Präsidentenamt in Kolumbien

Samstag, 20. Juni 2026 | 21:46 Uhr
Wahl zwischen linkem Cepeda und rechtsgerichtetem de la Espriella
APA/APA/AFP/SEBASTIAN BARROS
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Von: APA/dpa

In einer Stichwahl entscheidet Kolumbien am Sonntag über die Nachfolge von Präsident Gustavo Petro. Rund 41 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zwischen dem linken Senator Iván Cepeda vom Regierungsbündnis Pacto Histórico (Historischer Pakt) und dem rechtsgerichteten Anwalt Abelardo de la Espriella von der Bewegung Defensores de la Patria (Verteidiger des Vaterlandes) zu entscheiden.

Der Wahlkampf war von Gewalt überschattet. Im Vorfeld der Abstimmung kam es zu mehreren Anschlägen, bei denen Zivilisten, Soldaten und Polizisten getötet oder verletzt wurden. Dies stellt auch die Bilanz des ersten linken Präsidenten in der Geschichte Kolumbiens auf den Prüfstand. Während Petro und sein Lager auf Sozialreformen und Friedensgespräche mit bewaffneten Gruppen verweisen, machen Kritiker die Regierung für die sich zuletzt verschlechterte Sicherheitslage verantwortlich.

De la Espriella hatte die erste Wahlrunde überraschend mit 43,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Der konservative Politiker wirbt für einen harten Kurs gegen Guerillas und organisierte Kriminalität sowie für wirtschaftsliberale Reformen. Cepeda kam auf 40,9 Prozent und verspricht, zentrale Projekte der Petro-Regierung fortzuführen.

Trump wirbt offen für de la Espriella

Mit besonderer Aufmerksamkeit wird die Wahl auch in Washington verfolgt. US-Präsident Donald Trump hatte de la Espriella zuletzt wiederholt öffentlich unterstützt und dessen Wahlsieg als wichtig für die Beziehungen zwischen beiden Ländern bezeichnet. Die Wahllokale schließen am Sonntag um 16.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ). Mit ersten belastbaren Ergebnissen wird noch am Abend (Ortszeit) gerechnet.

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