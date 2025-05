Stocker telefonierte mit Netanyahu

Es rollen wieder Hilfs-Trucks in den Gazastreifen

Von: apa

ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat am Dienstagnachmittag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu telefoniert. Das teilte das Bundeskanzleramt der APA mit. Nach der Ankündigung Netanyahus vom Vortag, die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, erklärte eine Sprecherin im Vorfeld des Calls: “Das Völkerrecht ist klar: Gaza muss palästinensisch bleiben, es darf keine Vertreibungen geben.”

“Gleichzeitig besteht kein Zweifel daran, dass die Terrororganisation Hamas in Zukunft keine Macht mehr in Gaza haben darf”, betonte das Bundeskanzleramt weiter. Österreich fordert “eine realistische, völkerrechtskonforme Lösung unter Mitwirkung der Palästinensischen Autonomiebehörde und der internationalen Gemeinschaft”. Wichtig dabei sei die aktive Einbindung unserer regionalen Partner. “Wir müssen endlich zurück zu einem Waffenstillstand – es gibt schon viel zu viele zivile Opfer auf beiden Seiten.”

Das Bundeskanzleramt verwies außerdem auf den Ursprung dieses Krieges: Der Terroranschlag der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023. Israel habe daher das Recht zur Selbstverteidigung. Klar sei aber auch, dass diese im Rahmen des Völkerrechts erfolgen müsse – “das ist unser Anspruch an die einzige Demokratie im Nahen Osten”. Die Situation in Gaza sei dramatisch. “Die Hamas könnte diese Tragödie jederzeit beenden, indem sie alle Geiseln freilässt. Österreich fordert die bedingungslose und sofortige Freilassung aller Geiseln.” Nach israelischen Angaben befinden sich noch 58 Geiseln im Gazastreifen, die meisten von ihnen sind demnach mittlerweile tot.

“Die palästinensische Zivilbevölkerung darf nicht den Preis für den Terror der Hamas bezahlen”, betonte die Sprecherin. “Es muss wieder vollumfänglich humanitäre Hilfe nach internationalen Standards zu den Menschen in Gaza kommen.” Dass Israel humanitäre Hilfe wieder zulasse, sei “längst überfällig”.

Weitere Hilfsgüter auf dem Weg nach Gaza

Laut israelischen Angaben sind den zweiten Tag in Folge weitere Hilfslieferungen auf dem Weg in den Gazastreifen. Geliefert werden sollen laut dpa Mehl für von internationalen Organisationen betriebene Bäckereien, Vorräte für von internationalen Helfern betriebene Küchen, Babynahrung sowie medizinische Ausrüstung. Die Güter werden nach Angaben des Sprechers Oren Mamorstein über den Grenzübergang Kerem Shalom gebracht, der sich zwischen Israel und dem südlichen Gazastreifen befindet. “In den kommenden Tagen wird Israel täglich die Einfahrt von Dutzenden Hilfstransportern ermöglichen”, teilte er weiter mit.

Die UNO hatte zuvor mitgeteilt, sie hätten die Zusage von Israel bekommen, dass 100 weitere Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fahren dürfen. Am Tag zuvor waren israelischen Angaben zufolge lediglich fünf Lastwagen mit Hilfsgütern in den umkämpften Küstenstreifen gebracht worden. Die Vereinten Nationen sprachen von einem “Tropfen auf den heißen Stein”. Die UNO und Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot im Gazastreifen.

Während der Feuerpause Anfang des Jahres waren jeden Tag bis zu 600 Lastwagen mit Hilfsgütern über die Grenze in den Gazastreifen gefahren. Seit Anfang März hatte Israel keine Hilfslieferungen mehr in das Palästinensergebiet gelassen. Das Land wirft der islamistischen Hamas vor, die Hilfsgüter weiterzuverkaufen, um ihre Kämpfer und Waffen zu finanzieren.

London setzt Handelsgespräche mit Israel aus

Großbritannien setzt wegen des Gazakriegs Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Israel aus. “Das Handeln der Regierung Netanyahu hat das notwendig gemacht”, sagte der britische Außenminister David Lammy im Unterhaus in London. Auch die israelische Botschafterin werde vorgeladen. Zudem kündigte Lammy weitere Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland an.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums schrieb nach der Ankündigung auf der Plattform X, die derzeitige britische Regierung habe die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen ohnehin nicht vorangetrieben. Er warf der Regierung in London “antiisraelische Besessenheit” vor.