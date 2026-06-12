Aktuelle Seite: Home > Politik > “Stolz auf unsere Tradition”
Bekenntnis der Generation 60+ in der SVP

“Stolz auf unsere Tradition”

Freitag, 12. Juni 2026 | 12:21 Uhr
Otto von Dellemann X130827_094
svp
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am Sonntag, den 14. Juni, wird in ganz Tirol das Herz-Jesu-Fest gefeiert. Für die Generation 60+ in der SVP ist dieser Tag ein sichtbares Zeichen der tiefen Verbundenheit mit der Heimat, der Geschichte und den Werten, die das Land seit Jahrhunderten prägen.

Die Ursprünge des Herz-Jesu-Festes reichen bis ins Jahr 1796 zurück. In einer Zeit großer Bedrohung vertrauten die Tiroler Landstände das Land dem Heiligsten Herzen Jesu an. Aus diesem Gelöbnis entwickelte sich eine Tradition, die bis heute lebendig geblieben ist und jährlich durch Gottesdienste, Prozessionen und die weithin sichtbaren Herz-Jesu-Feuer erneuert wird.

„Das Herz-Jesu-Fest steht für jene Werte, die Tirol seit Generationen prägen: Zusammenhalt, Verantwortung und die Verbundenheit mit unserer Heimat. Gerade in einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen sind solche Traditionen von unschätzbarem Wert, weil sie Orientierung geben und das Gemeinschaftsgefühl stärken“, erklärt Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+.

Von Dellemann betont weiter: „Wir sind stolz darauf, dass dieser Brauch seit mehr als 200 Jahren lebendig geblieben ist und bis heute von den Menschen getragen wird. Die Herz-Jesu-Feuer sind ein eindrucksvolles Symbol für die Verwurzelung in unserer Heimat und für das Bewusstsein, unsere kulturellen und historischen Werte an die kommenden Generationen weiterzugeben.“

Die Generation 60+ ruft deshalb alle Südtirolerinnen und Südtiroler dazu auf, diesen besonderen Feiertag bewusst zu erleben und an den Feierlichkeiten in den Gemeinden teilzunehmen.

Für die Generation 60+ ist die Pflege dieses Brauchtums ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung der Tiroler Identität. Traditionen schaffen Orientierung, fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt und verbinden die Erfahrungen vergangener Generationen mit den Herausforderungen der Zukunft.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Kommentare
88
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
Kommentare
44
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
39
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Kommentare
33
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
19
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
Anzeigen
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
in Obereggen wieder täglich geöffnet
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 