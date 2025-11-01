Aktuelle Seite: Home > Politik > Strabag wehrt sich gegen Vorwürfe aus Ungarn
János Lázár wirft Baukonzern Unterstützung der Opposition vor

Strabag wehrt sich gegen Vorwürfe aus Ungarn

Samstag, 01. November 2025 | 11:30 Uhr
János Lázár wirft Baukonzern Unterstützung der Opposition vor
APA/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
Schriftgröße

Von: apa

Der Konflikt zwischen der Strabag und der ungarischen Regierung um einen von der Strabag gebauten Abschnitt der ungarischen Autobahn M30 hat sich verschärft: Der ungarische Verkehrsminister János Lázár von der Regierungspartei Fidesz warf dem österreichischen Baukonzern vor, die oppositionelle TISZA-Partei von Péter Magyar zu unterstützen. Die Strabag solle die Bauschäden beheben und aus dem Land verschwinden, forderte der Minister. Die Strabag wies den Vorwurf von sich.

Der Minister beschuldigte die Strabag in einem Facebook-Beitrag, die Strabag finanziere die Oppositionspartei und beauftrage für sie Meinungsumfragen, wie die Tageszeitungen “Kurier” und “Kronen Zeitung” berichteten. Der TISZA-Partei werden bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2026 gute Chancen eingeräumt.

Keine Parteienfinanzierung

“Wir möchten klarstellen, dass unser Unternehmen keine politische Partei in Ungarn finanziert, keine Meinungsumfragen durchführt oder unterstützt und in keiner Weise mit der TISZA-Partei verbunden ist”, teilte die Strabag dem Onlineportal Telex mit. Aber auch die TISZA-Partei stellte jegliche Unterstützung aus dem Ausland oder von Unternehmen in Abrede. Der Konzern kommentiere die politischen Ansichten des Ministeriums nicht und wolle weiterhin mit dem Ministerium zusammenarbeiten, berichtete Telex.

Auslöser für den Streit: Die Strabag errichtete den Bauabschnitt der M30 zwischen Miskolc und Szikszó. Dieser ist seit Februar 2024 wegen Bauschäden gesperrt. Laut dem ungarischen Bau- und Verkehrsministerium sackte die Fahrbahn ab. Die Schäden sollten laut dem Ministerium bis Ende Oktober dieses Jahres behoben werden, was jedoch nicht erfolgte.

Scharfe Kritik der FPÖ

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker reagierte in einer Aussendung mit scharfen Worten, wird doch die Strabag von Hans Peter Haselsteiner dominiert. “Wenn ein österreichischer Großunternehmer, der seit Jahren als Hauptfinancier der NEOS gilt, in einem Nachbarland aktiv in den Wahlkampf eingreift, dann ist das ein außenpolitischer Sprengsatz ersten Ranges”, erklärte Hafenecker. NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, deren Partei eng mit Haselsteiners Netzwerk verbunden sei, müsse umgehend klarstellen, was sie über diese Vorgänge wisse und ob ihr Ministerium oder EU-nahe Stellen in irgendeiner Form involviert gewesen seien, so Hafenecker.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
62
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
42
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Kommentare
26
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
25
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Eigenheim: Bahn frei für das begünstigte Darlehen
Kommentare
24
Eigenheim: Bahn frei für das begünstigte Darlehen
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 