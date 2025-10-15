Süd-Tiroler Freiheit stellt Gemeinderatskandidaten in Stilfs vor

Von: mk

Stilfs – Die Süd-Tiroler Freiheit tritt bei den Gemeinderatswahlen am 9. November in Stilfs wieder an. Fünf engagierte Kandidaten stellen sich erneut der Wahl, um auch weiterhin die Interessen der Bürger der Gemeinde Stilfs mit Nachdruck zu vertreten.

Dabei handelt es sich um:

· Simone Platzer, 47 – Buchhalterin

· Lukas Steinhauser, 29 – Maurer/Tiefbauer

· Petra Platzer, 59 – Hausfrau

· Markus Angerer, 43 – Spengler/Angestellter

· Elija Aondio, 24 – Maturant/Tischlerlehrling

Alle fünf Vertreter der Süd-Tiroler Freiheit haben bereits bei der Wahl im Mai 2025 den Sprung in den Gemeinderat geschafft. Sie wollen ihre gemeinsame Arbeit dort fortsetzen und auch in Zukunft mit Einsatz, Klarheit und Bürgernähe für Stilfs und die Fraktionen wirken.

Der Mix aus erfahrenen Kräften und jungen, engagierten Gemeinderäten habe sich in den vergangenen Monaten bewährt, erklärt die Bewegung in einer Aussendung. Das Team stehe für eine respektvolle Zusammenarbeit, ehrliche, konstruktive Kritik und Transparenz im politischen Alltag. „Gerade bei den in Stilfs anstehenden Großprojekten, die in einem straffen Zeitplan umgesetzt werden sollen, ist eine starke Opposition im Gemeinderat wichtig. Nur so kann gewährleistet werden, dass Entscheidungen transparent getroffen und unterschiedliche Meinungen gehört werden“, betont die Gemeinderatskandidatin Simone Platzer.

Unterstützung erhielten die Stilfser Kandidaten der Süd-Tiroler Freiheit bei ihrer Vorstellung im Haus der Dorfgemeinschaft von Stilfs am vergangenen Samstag auch von Funktionären der Bewegung auf Bezirks- und Landesebene. Der Landtagsabgeordnete Bernhard Zimmerhofer nahm den langen Weg vom Ahrntal nach Stilfs auf sich, um die Kandidaten persönlich zu unterstützen. Auch mit dabei war der Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit im Vinschgau, Benjamin Pixner.

„Die Süd-Tiroler Freiheit ist stolz auf das engagierte Team in Stilfs, das mit Herz, Hausverstand und Standhaftigkeit für die Anliegen der Bevölkerung eintritt“, betont Bernhard Zimmerhofer.