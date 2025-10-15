Goldenes Oktoberhoch Sieglinde schwächelt etwas

Von: luk

Südtirol – Nach vielen Tagen mit Sonne satt zeigt sich der Herbst in Südtirol nun von seiner typischen Seite – mit Frühnebel in den Tälern und glasklarer Sicht auf den Bergen.

„Seit gestern schwächelt das Goldene Oktoberhoch Sieglinde etwas“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X. „Deshalb muss man nun in den Morgenstunden gebietsweise mit Hochnebel rechnen.“ Als Trost präsentiert er dazu ein beeindruckendes Webcam-Bild, das ein Berg-Panorama in den Dolomiten in sanftem Herbstlicht zeigt – mystisch und malerisch zugleich.

Viel Sonne nach trübem Start

Heute, am Mittwoch, bleibt das Wetter insgesamt freundlich. Nach einem frischen Start mit Nebel scheint am Nachmittag in ganz Südtirol die Sonne, nur über den Bergen bilden sich vereinzelt Quellwolken. Der Donnerstag zeigt sich ähnlich: Zunächst hält sich vielerorts Hochnebel, der sich aber im Laufe des Vormittags von Norden her auflöst und Sonne und blauen Himmel freigibt.

Ruhiger Herbst mit kleinen Schönheitsfehlern

In den kommenden Tagen setzt sich das ruhige Herbstwetter fort. Am Freitag sind Nebelfelder seltener und verschwinden rasch, am Samstag strahlt die Sonne dann wieder nahezu ungetrübt vom Himmel. Nur am Sonntag und Montag ziehen zeitweise Schleierwolken durch, und in einigen Tälern kann sich der Hochnebel etwas länger halten.

Damit bleibt der Oktober in Südtirol – trotz kleiner Dämpfer – weiterhin golden, mit milden Temperaturen, klarer Bergsicht und besten Bedingungen für Spaziergänge und Wanderungen.