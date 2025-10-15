Aktuelle Seite: Home > Chronik > Goldenes Oktoberhoch Sieglinde schwächelt etwas
Hochnebel legt sich über Südtirol

Goldenes Oktoberhoch Sieglinde schwächelt etwas

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 11:18 Uhr
Hochnebel
X/Peterlin
Schriftgröße

Von: luk

Südtirol – Nach vielen Tagen mit Sonne satt zeigt sich der Herbst in Südtirol nun von seiner typischen Seite – mit Frühnebel in den Tälern und glasklarer Sicht auf den Bergen.

„Seit gestern schwächelt das Goldene Oktoberhoch Sieglinde etwas“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X. „Deshalb muss man nun in den Morgenstunden gebietsweise mit Hochnebel rechnen.“ Als Trost präsentiert er dazu ein beeindruckendes Webcam-Bild, das ein Berg-Panorama in den Dolomiten in sanftem Herbstlicht zeigt – mystisch und malerisch zugleich.

X/Peterlin

Viel Sonne nach trübem Start

Heute, am Mittwoch, bleibt das Wetter insgesamt freundlich. Nach einem frischen Start mit Nebel scheint am Nachmittag in ganz Südtirol die Sonne, nur über den Bergen bilden sich vereinzelt Quellwolken. Der Donnerstag zeigt sich ähnlich: Zunächst hält sich vielerorts Hochnebel, der sich aber im Laufe des Vormittags von Norden her auflöst und Sonne und blauen Himmel freigibt.

Ruhiger Herbst mit kleinen Schönheitsfehlern

In den kommenden Tagen setzt sich das ruhige Herbstwetter fort. Am Freitag sind Nebelfelder seltener und verschwinden rasch, am Samstag strahlt die Sonne dann wieder nahezu ungetrübt vom Himmel. Nur am Sonntag und Montag ziehen zeitweise Schleierwolken durch, und in einigen Tälern kann sich der Hochnebel etwas länger halten.

Damit bleibt der Oktober in Südtirol – trotz kleiner Dämpfer – weiterhin golden, mit milden Temperaturen, klarer Bergsicht und besten Bedingungen für Spaziergänge und Wanderungen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
97
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
84
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
37
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Kommentare
22
Benko: “Nicht schuldig” – Prozess für Dienstag beendet
Macron warnt vor andauernder Bedrohung durch Hamas
Kommentare
20
Macron warnt vor andauernder Bedrohung durch Hamas
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 