“Südtirol verliert einen Freund und Fürsprecher”

Von: luk

Bozen – „Mit dem Ableben von Harald Ofner verliert Südtirol einen Freund und Fürsprecher. Für ihn war Südtirol weitaus mehr als nur ein verbales ‚Herzensanliegen‘, es war ihm Auftrag und Verpflichtung, der österreichischen Minderheit auf dem Weg der Freiheit und zu mehr Eigenständigkeit beizustehen“, schreibt der freiheitliche Ehrenobmann Pius Leitner in einer Stellungnahme zum Tod des bekannten österreichischen Politikers. Er selber und die Südtiroler Freiheitlichen würden auch einen persönlichen Freund verlieren, der in seiner Menschlichkeit, aber auch in seiner Klarheit beispielhaft gewirkt habe.

„Ofner war Politiker, Rechtsanwalt und vor allem Mensch. Als Gemeindepolitiker, als langjähriger Nationalratsabgeordneter und als Justizminister kannte er die Anliegen der Menschen und stellte sich den jeweiligen Herausforderungen. Ofner war ein Politiker mit Handschlagqualität, den auch seine Gegner schätzten“, so Leitner.

Ofners besonderes Interesse für Südtirol komme auch dadurch zum Ausdruck, dass er jahrelang Präsident der „Liga der Freunde Südtirols“ und Vorstandsmitglied beim „Bergisel Bund“ gewesen sei.

Auch zum Freiheitskampf der Südtiroler in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts habe Ofner eine klare Position vertreten, was u. a. in folgender Stellungnahme zum Ausdruck kommt:

„Der Opfergang der Südtiroler, vor mittlerweile schon Jahrzehnten, war nicht nur heldenhaft, er war auch erfolgreich. Das dürfen wir uns von niemandem nehmen lassen. Wer sich die Statistik anschaut, der erkennt, dass es seit der Feuernacht mit den Todesmarsch-Ängsten vorbei gewesen ist. Ich weiß schon, dass viel übergeblieben ist, aber die Trendwende ist mit der Feuernacht und mit allem, was nachher gekommen ist, herbeigeführt worden.“

„Mit Harald Ofner verliert Südtirol einen besonderen Freund, der bis zuletzt Anteil an der Entwicklung unseres Landes nahm“, so Leitner.