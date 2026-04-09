Aktuelle Seite: Home > Politik > “Südtirol verliert einen Freund und Fürsprecher”
Freiheitliche zum Tod von Harald Ofner

“Südtirol verliert einen Freund und Fürsprecher”

Donnerstag, 09. April 2026 | 15:57 Uhr
trauer Kerze sym schwarz Hintergrund Banner Vektor Tod Trauer
fotolia.de/pixelliebe
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – „Mit dem Ableben von Harald Ofner verliert Südtirol einen Freund und Fürsprecher. Für ihn war Südtirol weitaus mehr als nur ein verbales ‚Herzensanliegen‘, es war ihm Auftrag und Verpflichtung, der österreichischen Minderheit auf dem Weg der Freiheit und zu mehr Eigenständigkeit beizustehen“, schreibt der freiheitliche Ehrenobmann Pius Leitner in einer Stellungnahme zum Tod des bekannten österreichischen Politikers. Er selber und die Südtiroler Freiheitlichen würden auch einen persönlichen Freund verlieren, der in seiner Menschlichkeit, aber auch in seiner Klarheit beispielhaft gewirkt habe.

„Ofner war Politiker, Rechtsanwalt und vor allem Mensch. Als Gemeindepolitiker, als langjähriger Nationalratsabgeordneter und als Justizminister kannte er die Anliegen der Menschen und stellte sich den jeweiligen Herausforderungen. Ofner war ein Politiker mit Handschlagqualität, den auch seine Gegner schätzten“, so Leitner.

Ofners besonderes Interesse für Südtirol komme auch dadurch zum Ausdruck, dass er jahrelang Präsident der „Liga der Freunde Südtirols“ und Vorstandsmitglied beim „Bergisel Bund“ gewesen sei.

Auch zum Freiheitskampf der Südtiroler in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts habe Ofner eine klare Position vertreten, was u. a. in folgender Stellungnahme zum Ausdruck kommt:

„Der Opfergang der Südtiroler, vor mittlerweile schon Jahrzehnten, war nicht nur heldenhaft, er war auch erfolgreich. Das dürfen wir uns von niemandem nehmen lassen. Wer sich die Statistik anschaut, der erkennt, dass es seit der Feuernacht mit den Todesmarsch-Ängsten vorbei gewesen ist. Ich weiß schon, dass viel übergeblieben ist, aber die Trendwende ist mit der Feuernacht und mit allem, was nachher gekommen ist, herbeigeführt worden.“

„Mit Harald Ofner verliert Südtirol einen besonderen Freund, der bis zuletzt Anteil an der Entwicklung unseres Landes nahm“, so Leitner.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Kommentare
58
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Kommentare
55
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Kommentare
43
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Kommentare
36
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Kommentare
33
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 