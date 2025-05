SVP stellt über 100 Bürgermeister

Von: apa

Die Südtiroler Bürgermeister- und Gemeindewahlen sind geschlagen und haben die Südtiroler Volkspartei (SVP) als stärkste Kraft bestätigt. Die Sammelpartei wird weiter in über 100 der 111 Gemeinden, die am Sonntag gewählt haben, den Ortschef stellen. In der Landeshauptstadt Bozen und der Kurstadt Meran erreichte kein Kandidat die nötige absolute Mehrheit, daher werden in zwei Wochen Stichwahlen abgehalten. Die Wahlbeteiligung sank indes auf 60 Prozent (2020: 65,5 Prozent).

SVP-Landessekretär Harald Stauder sprach von einem “absoluten Topergebnis”. Die SVP habe landesweit 65 Prozent der Listenstimmen erreicht, bei den vorhergehenden Wahlen im Jahr 2020 seien es noch 50 Prozent gewesen. Zudem konnte die Gemeindeführung in Eppan zurückgewonnen werden. In Welschnofen wiederum verlor die SVP das Bürgermeisteramt. Dort sieht sich nun Thomas Pardeller von der Bürgerliste (38,7 Prozent) mit einer SVP-Mehrheit im Gemeinderat mit 78,3 Prozent konfrontiert. Eine genauere Analyse des Ergebnisses aus Sicht der Partei wird bei einer Pressekonferenz Montagvormittag erwartet, bei der die Parteispitze Stellung nehmen wird.

Keinen Bürgermeistersessel konnte indes die deutschsprachige Opposition ergattern. Vor allem die Süd-Tiroler Freiheit blieb daher wohl hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.

Stichwahl am 18. Mai in Bozen und Meran

Noch einmal spannend wird es am 18. Mai in Bozen und Meran. In der italienisch geprägten Landeshauptstadt kämpft Claudio Corrarati (36,3 Prozent), Kandidat eines Mitte-Rechts-Bündnisses mit Unterstützung der Fratelli d’Italia, gegen Juri Andriollo (27,3 Prozent), Kandidat eines Mitte-Links-Bündnisses. SVP-Kandidat Stephan Konder blieb mit 15,1 Prozent der Stimmen zurück. In Meran fuhr Katharina Zeller von der SVP ein überraschend gutes Ergebnis ein. Sie kam auf 33 Prozent der Stimmen und liegt damit vor Amtsinhaber Mario del Medico mit 31,7 Prozent.

In Bruneck gab es dagegen bereits eine Entscheidung. Bruno Wolf, Kandidat der Südtiroler Volkspartei, konnte 51,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

111 der insgesamt 116 Gemeinden wählten ihre Gemeindeparlamente neu

In Südtirol wurden am Sonntag in 111 der 116 Gemeinden neue Bürgermeister und Gemeinderäte gewählt. In den fünf Gemeinden Brixen, Lana, Leifers, St. Martin im Passeiertal sowie Wengen wurde bereits im Vorjahr gewählt, weil ihre Bürgermeister in den Landtag eingezogen waren. Zuletzt stellte die auf Landesebene in einem Mitte-Rechts-Bündnis regierende SVP in 103 der insgesamt 116 Gemeinden den Bürgermeister.

In Südtirol gibt es bei Gemeindewahlen einen Unterschied zwischen größeren und kleineren Gemeinden. Entscheidend ist dabei die 15.000-Einwohner-Grenze. Über dieser lagen heuer lediglich Bozen, Bruneck und Meran, nachdem in Brixen und Leifers bereits gewählt worden war. In den größeren Gemeinden gibt es nur einen Stimmzettel. Dieser enthält den Namen des Bürgermeisterkandidaten oder der Bürgermeisterkandidatin sowie die dazugehörigen Listen.

In allen anderen, kleineren Gemeinden gibt es zwei getrennte Stimmzettel: einen für die Wahl des Bürgermeisters und einen für die Wahl des Gemeinderats. Der Bürgermeister wird direkt gewählt – hier reicht allerdings bereits die relative Mehrheit.