Südtirols Grüne starten Erneuerungsprozess

Von: mk

Bozen – Die Landesversammlung der Grünen Südtirol hat heute den Startschuss für einen umfassenden Erneuerungs- und Entwicklungsprozess der Partei gegeben. In einer engagierten und konstruktiven Diskussion sei der vom Grünen Rat vorgeschlagene Prozess zur Weiterentwicklung der internen Strukturen vorgestellt und von der Landesversammlung einstimmig beschlossen worden, heißt es in einer Aussendung.

Ziel des Prozesses sei es, die Grünen Südtirol organisatorisch, politisch und strukturell so weiterzuentwickeln, dass sie auch in Zukunft eine starke, glaubwürdige und wirksame politische Kraft bleiben würden. In den kommenden Monaten sollen Arbeitsgruppen eingerichtet und konkrete Vorschläge für zeitgemäße Strukturen und Abläufe erarbeitet werden.

„Wir sind eine politische Bewegung, die gestalten will und dafür brauchen wir Strukturen, die Entscheidungsprozesse fördern, Beteiligung ermöglichen, Verantwortung klar regeln und politische Schlagkraft stärken“, betonte Co-Sprecherin Elide Mussner im Rahmen der Landesversammlung. Der heute beschlossene Prozess sei eine Chance, „unsere Organisation bewusst weiterzuentwickeln und sie fit zu machen für die Herausforderungen der nächsten Jahre“.

Auch der Co-Sprecher Luca Bertolini sieht in der Entscheidung ein starkes politisches Signal: „Erneuerung ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung dafür, politisch relevant zu bleiben. Wir wollen eine Organisation, die offen, transparent und handlungsfähig ist und die Menschen motiviert, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.“ Der Auftrag der Landesversammlung sei klar: den Prozess strukturiert, partizipativ und zielorientiert zu gestalten.

Der beschlossene Prozess wird in den kommenden Monaten stattfinden und die erarbeiteten Vorschläge werden anschließend in den zuständigen Gremien weiter beraten und politisch entschieden.