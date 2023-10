SVP: “Polarisierung schadet Südtirol”

Naturns – Vom Samstag auf Sonntag wurden in Naturns sämtliche Wahlplakate von den Plakatwänden heruntergerissen. Einzige Ausnahme ist jenes der Südtiroler Freiheit, das nach wie vor unversehrt an seinem Platz hängt.

„Hier sieht man das Ergebnis von polarisierender und polemisierender Rhetorik“, meint SVP-Landessekretär Martin Karl Pircher in seiner Reaktion auf diesen Vandalenakt.

„Wir erleben in diesem Wahlkampf eine Vielzahl an Parteien mit Extrempositionen und mit reißerischer Rhetorik. Das schadet Südtirol. Was wir brauchen, ist eine Politik, die auf dem Boden der Tatsachen gemacht wird und konkret einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land bedeutet“, meint Pircher. Die Volkspartei behält sich vor rechtliche Schritte einzuleiten und Anzeige bei den zuständigen Behörden zu erstatten.